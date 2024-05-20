Сотрудники «Россети Новосибирск» заняли пьедестал почета на «Забег. РФ»

В преодолении дистанций 1, 5, 10 и 21 км состязались больше 20 энергетиков и члены их семей из Новосибирска, Куйбышева, Карасука и других населенных пунктов. В этом году участники корпоративной команды показали отличную спортивную подготовку во всех возрастных категориях — от 25 до 45 лет. Почти половина сотрудников преодолели максимальную полумарафонскую дистанцию.