Сотрудники «Россети Новосибирск» заняли пьедестал почета на «Забег. РФ»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В преодолении дистанций 1, 5, 10 и 21 км состязались больше 20 энергетиков и члены их семей из Новосибирска, Куйбышева, Карасука и других населенных пунктов. В этом году участники корпоративной команды показали отличную спортивную подготовку во всех возрастных категориях — от 25 до 45 лет. Почти половина сотрудников преодолели максимальную полумарафонскую дистанцию.
Работники предприятия не в первый раз участвуют в «Забег.РФ» и каждый год добиваются значимых успехов.
Лучшими в полумарафоне среди бегунов «Россети Новосибирск» стали электромонтер Болотнинского РЭС Владислав Мальцев (результат 1:31:15) и ведущий инженер дирекции по транспорту электроэнергии Оксана Емельянова (1:33:06). Причем Оксана, как и в прошлом году, заняла пьедестал почета, став третьей в своей возрастной категории.
Члены семей энергетиков тоже взяли почетные места. Так, дочь начальника службы ремонтов из Карасука Алиса Непомнящая заняла второе место в «Детском забеге» среди участников в возрасте 6-16 лет.