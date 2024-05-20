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Сотрудники «Россети Новосибирск» заняли пьедестал почета на «Забег. РФ»

Сотрудники «Россети Новосибирск» заняли пьедестал почета на «Забег. РФ»

20 мая 2024, 09:07
Фото: АО «РЭС»
19 мая в Новосибирске прошел восьмой полумарафон «Забег.РФ». На старт вышли около 4 тысяч человек. Среди них была команда компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

В преодолении дистанций 1, 5, 10 и 21 км состязались больше 20 энергетиков и члены их семей из Новосибирска, Куйбышева, Карасука и других населенных пунктов. В этом году участники корпоративной команды показали отличную спортивную подготовку во всех возрастных категориях — от 25 до 45 лет. Почти половина сотрудников преодолели максимальную полумарафонскую дистанцию.

Работники предприятия не в первый раз участвуют в «Забег.РФ» и каждый год добиваются значимых успехов.

Фото: АО «РЭС»

Лучшими в полумарафоне среди бегунов «Россети Новосибирск» стали электромонтер Болотнинского РЭС Владислав Мальцев (результат 1:31:15) и ведущий инженер дирекции по транспорту электроэнергии Оксана Емельянова (1:33:06). Причем Оксана, как и в прошлом году, заняла пьедестал почета, став третьей в своей возрастной категории.

Члены семей энергетиков тоже взяли почетные места. Так, дочь начальника службы ремонтов из Карасука Алиса Непомнящая заняла второе место в «Детском забеге» среди участников в возрасте 6-16 лет.

Фото: АО «РЭС»
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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Бег#Забег#РЭС#Марафон#АО "РЭС"
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