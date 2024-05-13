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Сосновый бор очистили новосибирские энергетики в Калининском районе

Сосновый бор очистили новосибирские энергетики в Калининском районе

13 мая 2024, 09:08
Фото: АО «РЭС»
Накануне Дня Победы сотрудники АО «Россети Новосибирск» провели традиционную экологическую акцию на территории парка, сообщили в пресс-службе компании.

8 мая работники «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провели традиционную экологическую акцию по благоустройству двух хвойных аллей в городском парке «Сосновый бор». Участники — всего около 40 человек, включая генерального директора Дмитрия Шароватова — убрали сухую траву и мусор, вырубили сорную растительность.

Аллеи из молодых елей и сосен высадили в 2011 и 2013 годах. Общая
протяженность аллей — около 250 метров, здесь растут больше ста хвойных деревьев. Другая памятная аллея энергетиков из десятков декоративных яблонь появилась на Михайловской набережной в 2023 году. Деревья высадили в честь 90-летия электросетей.

Фото: АО «РЭС»
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#Алёна Рогонова#Общество#9 мая#День Победы#Уборка#РЭС#Экологическая акция
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