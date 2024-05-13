Сосновый бор очистили новосибирские энергетики в Калининском районе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
8 мая работники «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провели традиционную экологическую акцию по благоустройству двух хвойных аллей в городском парке «Сосновый бор». Участники — всего около 40 человек, включая генерального директора Дмитрия Шароватова — убрали сухую траву и мусор, вырубили сорную растительность.
Аллеи из молодых елей и сосен высадили в 2011 и 2013 годах. Общая
протяженность аллей — около 250 метров, здесь растут больше ста хвойных деревьев. Другая памятная аллея энергетиков из десятков декоративных яблонь появилась на Михайловской набережной в 2023 году. Деревья высадили в честь 90-летия электросетей.