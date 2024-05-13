Сосновый бор очистили новосибирские энергетики в Калининском районе

Аллеи из молодых елей и сосен высадили в 2011 и 2013 годах. Общая

протяженность аллей — около 250 метров, здесь растут больше ста хвойных деревьев. Другая памятная аллея энергетиков из десятков декоративных яблонь появилась на Михайловской набережной в 2023 году. Деревья высадили в честь 90-летия электросетей.