Работу электросетей круглосуточно контролируют сотрудники АО «РЭС»

В ходе майских праздников обстановка осложнялась различными проблемами: непредсказуемой погодой, сезонными рисками и даже действиями некоторых лиц на энергетических объектах. В регионе происходили резкие изменения погоды — от сильного ветра и снегопадов до жары и гроз. Кроме того, наблюдалась сильная магнитная буря экстремального уровня мощности G5. В некоторых районах был объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса, а в других населенных пунктах была угроза наводнения из-за паводков. К сожалению, не обошлось без повреждений электросетей при несанкционированных работах в охраняемых зонах линий электропередачи.