Работу электросетей круглосуточно контролируют сотрудники АО «РЭС»

Posted Вчера, 10:24
Published Вчера, 10:24
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
С 29 апреля сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Для реагирования на возможные аварийные ситуации подготовлено 216 бригад, больше 630 энергетиков и 163 единицы специальной техники, включая 11 передвижных дизельных генераторов, которые способны обеспечить резервное энергоснабжение важных социальных объектов.
В ходе майских праздников обстановка осложнялась различными проблемами: непредсказуемой погодой, сезонными рисками и даже действиями некоторых лиц на энергетических объектах. В регионе происходили резкие изменения погоды — от сильного ветра и снегопадов до жары и гроз. Кроме того, наблюдалась сильная магнитная буря экстремального уровня мощности G5. В некоторых районах был объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса, а в других населенных пунктах была угроза наводнения из-за паводков. К сожалению, не обошлось без повреждений электросетей при несанкционированных работах в охраняемых зонах линий электропередачи.
Из-за всех этих факторов происходили отключения электроснабжения, однако бригады компании АО «РЭС» оперативно устраняли проблемы, обеспечивая нормальное электроснабжение для населения и объектов инфраструктуры. Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных масштабных отключений электроэнергии.
В настоящее время сотрудники компании продолжают работать в режиме повышенной готовности, который продлен до утра 20 мая.