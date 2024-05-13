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Работу электросетей круглосуточно контролируют сотрудники АО «РЭС»

Работу электросетей круглосуточно контролируют сотрудники АО «РЭС»

13 мая 2024, 10:24
Фото: АО «РЭС»
Во время майских праздников, когда жители Новосибирска отдыхали, энергетические специалисты продолжали работать непрерывно. Они всегда были готовы быстро реагировать на любые неожиданные ситуации, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

С 29 апреля сотрудники работают в режиме повышенной готовности. Для реагирования на возможные аварийные ситуации подготовлено 216 бригад, больше 630 энергетиков и 163 единицы специальной техники, включая 11 передвижных дизельных генераторов, которые способны обеспечить резервное энергоснабжение важных социальных объектов.

В ходе майских праздников обстановка осложнялась различными проблемами: непредсказуемой погодой, сезонными рисками и даже действиями некоторых лиц на энергетических объектах. В регионе происходили резкие изменения погоды — от сильного ветра и снегопадов до жары и гроз. Кроме того, наблюдалась сильная магнитная буря экстремального уровня мощности G5. В некоторых районах был объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса, а в других населенных пунктах была угроза наводнения из-за паводков. К сожалению, не обошлось без повреждений электросетей при несанкционированных работах в охраняемых зонах линий электропередачи.

Из-за всех этих факторов происходили отключения электроснабжения, однако бригады компании АО «РЭС» оперативно устраняли проблемы, обеспечивая нормальное электроснабжение для населения и объектов инфраструктуры. Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных масштабных отключений электроэнергии.

В настоящее время сотрудники компании продолжают работать в режиме повышенной готовности, который продлен до утра 20 мая.

Фото: АО «РЭС»
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Электросети#АО "РЭС"
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