10 тысяч шагов каждый день: существует ли «волшебное» число для ходьбы?

В то время в Токио проходили Олимпийские игры 1964 года, и многие компании в стране пытались привлечь повышенное внимание к фитнесу и извлечь из этого прибыль. Одна компания под названием Yamasa выпустила шагомер Manpo-kei, что в переводе с японского буквально означает «метр в 10 000 шагов». Хотя в то время они этого не предвидели, они вызвали всеобщее увлечение этим числом и ежедневной физической подготовкой. Но произвольная цифра в то время не была научно обоснована. Вместо этого она была выбрана просто потому, что это была красивая, круглая, запоминающаяся.