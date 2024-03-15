Как снизить вред от сидячего образа жизни: простая инструкция

Чтобы ваш вес не колебался нездоровым образом, вы должны сжигать столько же калорий, сколько потребляете. Но когда вы ведете слишком малоподвижный образ жизни, потребление калорий остается неизменным, в то время как расход энергии резко падает, и эти лишние калории откладываются в виде жира. Точно так же малоподвижный образ жизни также влияет на ваш метаболизм — процесс преобразования пищи в организме в энергию. Более медленный метаболизм означает, что в состоянии покоя вы сжигаете меньше калорий. В долгосрочной перспективе это приводит к диабету, сердечным приступам, инсульту и другим заболеваниям. Если вы заметили, что ведете слишком малоподвижный образ жизни, сосредоточьтесь на том, чтобы больше двигаться, прежде чем рассматривать возможность сокращения дополнительных калорий из своего рациона.