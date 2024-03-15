Как снизить вред от сидячего образа жизни: простая инструкция

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, нашло доказательство того, что сидение в течение нескольких часов подряд без перерывов на активность, повышает риск сердечных заболеваний и смертности — даже у тех, кто занимается интенсивными физическими упражнениями. Малоподвижный образ жизни или постоянное нахождение в сидячем / лежачем положении, а также отсутствие физической активности связаны с серьезными последствиями для здоровья, включая нарушение обмена веществ и многое другое.
«Когда вы сидите, кровоток по всему телу замедляется, уменьшая усвоение глюкозы», — объяснила ведущий автор Андреа Лакруа, доктор философии, заслуженный профессор Школы общественного здравоохранения Герберта Вертхайма. «Ваши мышцы сокращаются не так сильно, поэтому все, что требует потребления кислорода для приведения мышц в движение, уменьшается, а частота вашего пульса снижается».
Усталость возникает из—за многих причин — стресса, неправильного питания, гормонального дисбаланса, — но малоподвижный образ жизни также играет роль в возникновении усталости. Чем больше вы сидите без дела, тем более измотанным вы будете себя чувствовать.
Еще один полезный показатель: «Подсчитайте, сколько часов вы спите, а затем вычтите это из 24 часов. Это число равно количеству часов в сутках, которые вы должны быть активны и чем-то заняты. Если вы проводите более 50 процентов времени сидя, полулежа и не двигаясь, важно найти способы изменить это „, — говорит Сюзанна Стейнбаум, доктор медицинских наук, кардиолог.
Чтобы ваш вес не колебался нездоровым образом, вы должны сжигать столько же калорий, сколько потребляете. Но когда вы ведете слишком малоподвижный образ жизни, потребление калорий остается неизменным, в то время как расход энергии резко падает, и эти лишние калории откладываются в виде жира. Точно так же малоподвижный образ жизни также влияет на ваш метаболизм — процесс преобразования пищи в организме в энергию. Более медленный метаболизм означает, что в состоянии покоя вы сжигаете меньше калорий. В долгосрочной перспективе это приводит к диабету, сердечным приступам, инсульту и другим заболеваниям. Если вы заметили, что ведете слишком малоподвижный образ жизни, сосредоточьтесь на том, чтобы больше двигаться, прежде чем рассматривать возможность сокращения дополнительных калорий из своего рациона.
Что делать, чтобы снизить вред от сидячего образа жизни? Вставайте и разминайтесь! Желательно каждые полчаса (но не реже чем каждые два часа) делать небольшие упражнения или просто ходить. Вы также можете поставить спинку стула таким образом, чтобы она поддерживала вашу спину и помогала вам сохранять правильную осанку.
Делайте гимнастику! Это простые упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте. Например, поднимайте стопы на полупальцы, делайте перекаты с пятка на носок, сжимайте и разжимайте ягодицы, поворачивайте туловище вправо-влево, а также наклоняйте голову вправо и влево, оказывая сопротивление рукой.
Если у вас есть возможность, каждые два часа гуляйте хотя бы по кабинету офиса. Подойдите к стене и выровняйте спину. И не забывайте выходить на улицу на 15–30 минут пару раз в день.
Зарядка или небольшая тренировка в ежедневном режиме могут значительно улучшить ваше здоровье и самочувствие. Вот несколько простых упражнений, которые могут помочь: тяните пальцы рук и ног, делайте повороты тела, прогибайтесь на животе, двигайте тазом и бедрами, делайте круговые движения плечами и руками, а также сожмите кисти в кулаки и распрямите.
А если вы хотите развлечься, то отличная зарядка — это танцы! Каждый может выбрать свои собственные танцевальные движения. Включайте музыку и танцуйте — это поможет не только размяться, но и поднять настроение.