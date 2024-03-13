Когда уже ничего не помогает: 8 реальных советов, чтобы выспаться

Вы когда-нибудь чувствовали личную обиду из-за того, что долгий день закончился, а у вас не было ни одной минуты только для себя? Тогда вы «залипаете» в телефон, тем самым откладываете время на сон, выделяя время на себя, а затем просыпаетесь измотанным. Вместо того, чтобы ругать себя, подумайте о том, что помогло бы вам чувствовать себя более удовлетворенным в течение дня, будь то физические упражнения, посиделки с книгой. И подумайте о том, чтобы вовремя ложиться спать не как о наказании для вас нынешнего, а как об удовольствии для вас будущего.