Как не плакать во время резки лука: простые советы на каждый день

Нужно хорошенько выплакаться? Время нарезать лук. Он является неотъемлемой частью очень многих блюд, но у него есть единственный минус: от лука хочется рыдать. Называем простые способы сдержать свои слезы при готовке.