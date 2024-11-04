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Как осенью подготовить огород к новому сезону — пять обязательных пунктов
В конце сезона, когда весь урожай собран, важно правильно подготовить сад и огород к зиме, рассказываем, как это сделать правильно.
7 сентября, 11:17
Хоть яичницу готовь: самый жаркий день наступил в Новосибирске — как выживают люди
29 июня, 03:24
Спецпроект
Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
В Новосибирске начался сезон отключения горячей воды в квартирах. Пожалуй, это самый мучительный этап в жизни горожан. Atas.info составил подборку лайфхаков, как пережить двухнедельное отсутствие горячего душа.
Бабушкины рецепты: топ-5 любимых блюд из советского детства
Все мы знаем, что бабушки готовят вкусно и с любовью. Мы нашли самые лучшие бабушкины рецепты приготовления домашних блюд с пошаговой инструкцией.
11 апреля, 10:22
5 рецептов безалкогольных коктейлей и лимонадов, которые легко приготовить дома
На улице апрель, тает снег и становится жарко. В такое время хочется выпить вкусные лимонады и коктейли. Мы нашли самые легкие рецепты вкусных безалкогольных напитков.
8 апреля, 10:53
Биолог рассказал, как и когда в Новосибирске можно собирать березовый сок
7 апреля, 06:44
Кекс, рулет и мусс: 5 простых десертов без выпечки, которые тают во рту
Если вы любите легкие и нежные десерты, то эти пять — точно помогут вам поднять настроение. Сладости просты в готовке и не требуют даже выпечки.
27 марта, 14:19
Топ-5 легких рецептов идеальных крем-супов — проверено редакцией
Нет ничего проще, чем сварить все ингредиенты и измельчить их блендером — корреспондент Atas.info убедился в этом лично, ведь экономия времени на готовку сейчас очень важна. Собрали для вас простые и вкусные рецепты крем-супов.
26 марта, 13:39
Топ-10 быстрых и вкусных рецептов на ужин, проверенных редакцией
Многие хозяйки каждый день задумываемся, что приготовить на ужин быстро и вкусно. Если вы хотите накормить свою семью чем-то сытным, редакция Atas.info собрала самые легкие рецепты, которые точно понравятся вам и вашим близким.
25 марта, 12:42
Советы при терактах: что делать, если вы попали в заложники
25 марта, 02:52
Как не плакать во время резки лука: простые советы на каждый день
Нужно хорошенько выплакаться? Время нарезать лук. Он является неотъемлемой частью очень многих блюд, но у него есть единственный минус: от лука хочется рыдать. Называем простые способы сдержать свои слезы при готовке.
19 марта, 08:13
Когда уже ничего не помогает: 8 реальных советов, чтобы выспаться
Учеба, работа, быт, усталость. Добивает то, что еще и уснуть не можешь. Так есть ли действенные советы, чтобы сразу «провалиться в сон» и что нам мешает это сделать.
13 марта, 10:58
2022
Почему огурцы горькие и как это можно узнать заранее – секрет новосибирских ученых
28 июня 2022, 12:15
Поливать огурцы надо по-разному в первой и второй половине лета – рекомендуют ученые
18 июня 2022, 07:50

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