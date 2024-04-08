Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Вам потребуется: половина лайма, пять веточек мяты, 0,5 минералки, три чайных ложек коричневого сахара, лед.
Как готовить: насыпьте сахар на дно бокала, добавьте размятую мяту и крупно нарежьте лайм. Немного придавите всю «начинку». Добавьте лед и залейте минеральную воду.
Вам потребуется: 400 гр. клубники, один банан, литр молока, 100 гр. мороженого.
Как готовить: измельчите клубнику и банан в блендере. Добавьте молоко и мороженое, еще раз перемешайте.
Вам потребуется: 200 млн ананасового сока, 100 млн сливок, 10 гр. сахара, два кружочка ананаса, кокосовая стружка, лед.
Как готовить: взбейте ананасовый сок, сахар, сливки, добавьте лед. Посыпьте коктейль кокосовой стружкой и украсьте бокалы кружочками ананаса.
Вам потребуется: 100 мл апельсинового сока, 100 мл ананасового сока, 100 мл яблочного собака, сироп блю Кюрасао безалкогольный, лед.
Как готовить: добавьте все ингредиенты и измельчите в шейкере. Мешайте несколько минут и разлейте по бокалам.
Вам потребуется: 45 мл меда, 30 млн лимонного фреша, 30 млн апельсинового фреша, 45 мл яблочного сока, лед.
Как готовить: Заполните шейкер льдом наполовину, добавьте все ингредиенты, перемешайте. Нужно перемешивать до тех пор, пока мед не растворится.