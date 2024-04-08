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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Как готовить вкусные лимонады

5 рецептов безалкогольных коктейлей и лимонадов, которые легко приготовить дома

8 апреля 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Как готовить вкусные лимонады
На улице апрель, тает снег и становится жарко. В такое время хочется выпить вкусные лимонады и коктейли. Мы нашли самые легкие рецепты вкусных безалкогольных напитков.

Мохито

Вам потребуется: половина лайма, пять веточек мяты, 0,5 минералки, три чайных ложек коричневого сахара, лед.

Как готовить: насыпьте сахар на дно бокала, добавьте размятую мяту и крупно нарежьте лайм. Немного придавите всю «начинку». Добавьте лед и залейте минеральную воду.

МохитоМохито
Мохито
Фото: Изображение Midjourney

Бананово-клубничный коктейль

Вам потребуется: 400 гр. клубники, один банан, литр молока, 100 гр. мороженого.

Как готовить: измельчите клубнику и банан в блендере. Добавьте молоко и мороженое, еще раз перемешайте.

Бананово-клубничный коктейльБананово-клубничный коктейль
Бананово-клубничный коктейль
Фото: Изображение Midjourney

Пина-Колада

Вам потребуется: 200 млн ананасового сока, 100 млн сливок, 10 гр. сахара, два кружочка ананаса, кокосовая стружка, лед.

Как готовить: взбейте ананасовый сок, сахар, сливки, добавьте лед. Посыпьте коктейль кокосовой стружкой и украсьте бокалы кружочками ананаса.

Пина-КоладаПина-Колада
Пина-Колада
Фото: Изображение Midjourney

Голубая лагуна

Вам потребуется: 100 мл апельсинового сока, 100 мл ананасового сока, 100 мл яблочного собака, сироп блю Кюрасао безалкогольный, лед.

Как готовить: добавьте все ингредиенты и измельчите в шейкере. Мешайте несколько минут и разлейте по бокалам.

Голубая лагунаГолубая лагуна
Голубая лагуна
Фото: Изображение Midjourney

Медовый коктейль

Вам потребуется: 45 мл меда, 30 млн лимонного фреша, 30 млн апельсинового фреша, 45 мл яблочного сока, лед.

Как готовить: Заполните шейкер льдом наполовину, добавьте все ингредиенты, перемешайте. Нужно перемешивать до тех пор, пока мед не растворится.

Медовый коктейльМедовый коктейль
Медовый коктейль
Фото: Изображение Midjourney
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