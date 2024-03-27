Кекс, рулет и мусс: 5 простых десертов без выпечки, которые тают во рту

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Шаг №1. Возьмите все ингредиенты. Для формирования десерта вам понадобятся индивидуальные жаропрочные формочки.
Шаг №2. В кастрюле взболтайте половину молока (250 мл), добавьте темный шоколад и треть сахара (30 г или 2 столовые ложки). Процедите через сито 1 столовую ложку какао и 1 столовую ложку муки.
Шаг №3. Тщательно перемешайте все ингредиенты венчиком и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая.
Шаг №4. Масса должна загустеть и стекать с венчика широкой струйкой. Сразу снимите кастрюлю с огня.
Шаг №5. Разлейте шоколадный крем по жаропрочным формочкам. Действуйте быстро, поскольку крем быстро застывает. Поставьте формочки на 10 минут в холодильник для полного остывания.
Шаг №6. В сотейник или кастрюлю влейте оставшееся молоко (250 мл) для белого слоя, добавьте сахар (30 г или 2 столовые ложки), 1 столовую ложку муки и белый шоколад.
Шаг №7. Подогревайте белый крем до загустения, постоянно помешивая. Он будет более жидким, чем темный крем, так как в нем нет какао-порошка, который действует как загуститель.
Шаг №8. Залейте белый слой крема в формочки и снова поставьте их в холодильник на примерно 30-40 минут, чтобы крем застыл.
Шаг №9. Для приготовления глазури можно растопить темный шоколад и залить им десерт, а можно приготовить глазурь из какао-порошка, сахара и растительного масла. В чаше блендера соедините 10 г какао, 30 г сахара и растительное масло.
Шаг №10. Взбейте массу до полного растворения сахара.
Шаг №11. Залейте полученной шоколадной глазурью белый слой в формочках и снова поставьте в холодильник на 30-40 минут.
Шаг №12. Кремовый десерт с шоколадной глазурью готов. Подавайте его к столу, украшая шоколадом и сервируя с десертными ложечками.
Шаг №1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса в микроволновке.
Шаг №2. Просейте пшеничную муку в миску вместе с разрыхлителем.
Шаг №3. Добавьте в просеянную муку какао-порошок, сахар и соль.
Шаг №4. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты ложкой или венчиком.
Шаг №5. Влейте в смесь сухих ингредиентов яйцо, добавьте молоко и рафинированное подсолнечное масло.
Шаг №6. Быстро вымешайте однородное тесто венчиком, чтобы оно стало похожим на растопленный шоколад.
Шаг №7. Разделите шоколадное тесто между чашками, заполняя каждую чашку не более чем наполовину.
Шаг №8. Поставьте чашки с тестом в микроволновку и готовьте шоколадные кексы 3 минуты при мощности 800 Вт.
Шаг №9. Выньте готовые шоколадные кексы из микроволновки и дайте им остыть.
Шаг №10. Подавайте шоколадные кексы в чашках. По желанию можно полить их сгущенкой, что сделает их еще более сочными.
Для начинки:
Шаг 1. Подготовьте ингредиенты. Выньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.
Шаг 2. Положите печенье в чашу блендера с металлическим ножом.
Шаг 3. Измельчите печенье до состояния крошки.
Шаг 4. Растворите сахар в воде.
Шаг 5. Выложите крошку печенья и какао-порошок в глубокую миску.
Шаг 6. Перемешайте.
Шаг 7. Постепенно добавьте воду с растворенным сахаром, помешивая.
Шаг 8. Получится пластичная масса.
Шаг 9. Добавьте сахарную пудру к размягченному сливочному маслу.
Шаг 10. Взбейте миксером до побеления.
Шаг 11. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте.
Шаг 12. Выложите шоколадную массу на фольгу или пищевую пленку.
Шаг 13. Разровняйте, чтобы получился прямоугольник размером около 20×25 см.
Шаг 14. Положите начинку сверху.
Шаг 15. Аккуратно сверните в рулет.
Шаг 16. Заверните шоколадный рулет с кокосовой начинкой в фольгу или пленку и отправьте в морозильную камеру на примерно 1 час.
Шаг 17. Достаньте шоколадный рулет из морозильной камеры и нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 1. Приготовление продуктов. Используем только спелые бананы.
Шаг 2. Желатин пересыпаем в миску и заливаем холодной водой (50 мл). Перемешиваем и оставляем настаиваться в течение 30 минут.
Шаг 3. Очищаем бананы от кожуры, разламываем на кусочки и кладём в чашу. Обрызгиваем бананы лимонным соком.
Шаг 4. Измельчаем бананы блендером.
Шаг 5. В миску добавляем сливки и сахарную пудру.
Шаг 6. Сначала перемешиваем миксером, затем взбиваем до густого состояния.
Шаг 7. К взбитым сливкам добавляем банановое пюре.
Шаг 8. Перемешиваем сливочно-банановую массу.
Шаг 9. Растапливаем набухший желатин в микроволновке или на водяной бане (не доходя до кипения) и добавляем в сливочно-банановую массу.
Шаг 10. Взбиваем массу миксером.
Шаг 11. Готовый мусс раскладываем по чашкам.
Шаг 12. Натираем шоколад на мелкой тёрке.
Шаг 13. Посыпаем десерт шоколадом и подаем к столу.
Шаг 1. Подготовьте охлажденные сливки, сахарную пудру и шоколадные яйца. Также возьмите деревянные палочки.
Шаг 2. Разрежьте шоколадные яйца пополам вдоль шва. Используйте горячий нож, предварительно опустив его в кипяток и вытерев насухо.
Шаг 3. Взбейте сливки миксером и постепенно добавьте сахарную пудру. Регулируйте сладость по своему вкусу, добавляйте пару столовых ложек сахарной пудры.
Шаг 4. Наполните каждую половинку шоколадного яйца взбитыми сливками. Вы можете использовать подставку для яиц. Вставьте деревянные палочки между половинками.
Шаг 5. Соедините две половинки шоколадных яиц с взбитыми сливками. Поставьте сливочное мороженое в шоколаде в морозильную камеру на 3-5 часов, можно на ночь.
Шаг 6. Домашнее мороженое получится очень вкусным, с насыщенным сливочным вкусом, без льдинок. Используйте жирные сливки для лучшего результата.
Шаг 7. Рецепт домашнего эскимо на палочке очень простой и займет всего несколько минут. Обязательно попробуйте приготовить это восхитительное мороженое.