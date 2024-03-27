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Сахар

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2024
Кекс, рулет и мусс: 5 простых десертов без выпечки, которые тают во рту
Если вы любите легкие и нежные десерты, то эти пять — точно помогут вам поднять настроение. Сладости просты в готовке и не требуют даже выпечки.
27 марта, 14:19
Редкий коллекционный сахар из разных стран продают в Новосибирске
В Новосибирске жительница продает коллекционные пакетики с сахаром из разных городов и стран.
16 февраля, 06:10
2022
УФАС не нашло нарушений в росте цен на сахар в Новосибирске
5 апреля 2022, 08:59
В Новосибирскую область доставят 2 000 тонн сахара по сниженной цене
Минпромторг отметил повышение цен рис, сахар, курицу и другие значимые продукты в Новосибирской области.
28 марта 2022, 06:15
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не запасся продуктами
Анатолий Локоть не сделал запаса продуктов питания. Об этом мэр Новосибирска сказал, отвечая на вопросы журналистов 24 марта 2022. Вчера об отсутствии запасов заявил губернатор области Андрей Травников.
24 марта 2022, 05:09
Новосибирский губернатор Андрей Травников не запасся сахаром и гречкой
Губернатор Андрей Травников ответил на вопросы о спросе на продукты питания, ценах и импортозамещении 23 марта 2022 в ТВ-эфире «Вести Новосибирск».
23 марта 2022, 03:29

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