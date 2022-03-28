В заключение, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, естественная инфляция будет, однако существенно выше, чем было в том же месяце прошлого года. Это влияние курсовой разницы, процентной ставки по кредитам, изменения логистики поставок. .поэтому цены на предметы первой необходимости вырастут. Однако это не те завышения, которые фиксировались в начале марта, когда недобросовестные магазины хотели воспользоваться ситуацией и подзаработать.