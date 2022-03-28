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В Новосибирскую область доставят 2 000 тонн сахара по сниженной цене

28 марта 06:15
Фото: atas.info
Минпромторг отметил повышение цен рис, сахар, курицу и другие значимые продукты в Новосибирской области.

В начале апреля 2022 года в магазины Новосибирской области доставят две тысячи тонн сахара, который будет дешевле нынешнего на 5%. Об этом заявил глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров на оперативном заседании в правительстве 28 марта.

Руководитель ведомства отметил, что в регионе на 26 марта зафиксировано повышение цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости. При этом их запаса без ежедневного привоза хватит на 22 дня.

В частности, в Новосибирской области на 22,5 % подорожал рис шлифованный. Теперь его средняя стоимость составляет 73,5 рубля. Мясо куриное продаётся за 162,2 – рост на 3%. Литр подсолнечного масла вырос на 3 % и составил 117,7 рублей.

А цена за килограмм сахара превысила 76 рублей – это на 8,5 % больше, чем было в феврале того же года. Дороже на 4 % стал десяток куриных яиц - 76,40 рублей, а также борщевой набор. Его стоимость колеблется от 1,5 до 15%.

«Это связано с сезонным увеличением цен на овощи. При это дешевле в регионе стали пшено и овсяные крупы. Теперь они стоят до 45 рублей», - отметил Гончаров.

Министр добавил, что запасов сахара и круп в регионе хватит на 22 дня. Объёма техники и средств личной гигиены хватит на 44 дня. Также на складах хранится 500 тон сахара, а ещё 2 000 тонн готовят к подвозу.

«В ближайшие дни в регион довезут две тысячи тонн сахара. К тому, же его будут продавать по сниженной на 5% цене».

В заключение, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, естественная инфляция будет, однако существенно выше, чем было в том же месяце прошлого года. Это влияние курсовой разницы, процентной ставки по кредитам, изменения логистики поставок. .поэтому цены на предметы первой необходимости вырастут. Однако это не те завышения, которые фиксировались в начале марта, когда недобросовестные магазины хотели воспользоваться ситуацией и подзаработать.

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