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Губернатор Травников проверил цены на сахар в супермаркетах Новосибирска

22 марта 11:03
Фото: Группа Новосибирская область/ВК
Глава Новосибирской области побывал с проверкой в торговых сетях «Сотый», «Фасоль» и «Магнит».

Цены на сахар и наличие значимых продуктов в магазинах Новосибирска проверил губернатор региона Андрей Травников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Глава региона решил внезапно проинспектировать популярные супермаркеты «Сотый», «Фасоль» и «Магнит» после массовых жалоб на дефицит сахара и других продуктов первой необходимости. Также Андрей Травников проверил соответствие цен.

Оказалось, что на прилавках в двух магазинах рафинад отсутствовал. В третьем остались большие запасы. Кроме того, директор одной из сетей показал линейку продуктов собственного производства.

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#Новости#Экономика
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