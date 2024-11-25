Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября — народные приметы

Posted 25 ноября, 16:03
Published 25 ноября, 16:03
Modified 25 ноября, 16:03
Updated 25 ноября, 16:03
Святитель Иоанн Златоуст (347–407 гг.) — архиепископ Константинопольский, известный своим красноречием, за что и получил прозвище «Златоуст». Он прославился как реформатор, защитник бедных и борец с несправедливостью. Несмотря на гонения и ссылку, его проповеди вдохновляли тысячи людей, а его труды остаются актуальными по сей день.
На Руси в этот день утро начиналось с молитвы Иоанну Златоусту. Святителя просят о помощи в разоблачении обманщиков, исцелении болезней и восстановлении мира в семье.
Особое место в традициях занимает приготовление пельменей. Это блюдо символизирует достаток, здоровье и семейное единство. Считалось, что чем больше пельменей приготовишь, тем удачнее будет следующий год. Их лепили всей семьёй: старшие учили младших, а процесс сопровождался рассказами и мудрыми советами.
День Иоанна Златоуста связан с рядом запретов:
Природа в этот день словно подсказывает, что ожидать от будущего:
26 ноября — отличный повод собрать семью за одним столом. Ужин должен быть сытным и домашним, а главное блюдо — пельмени. Такой совместный ритуал укрепляет связи между близкими и приносит в дом уют.