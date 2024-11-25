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Posted 25 ноября, 16:03

Published 25 ноября, 16:03

Modified 25 ноября, 16:03

Updated 25 ноября, 16:03

В этот день принято готовить пельмени

Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября — народные приметы

25 ноября 2024, 16:03
Фото: 1MI. В этот день принято готовить пельмени
26 ноября православные отмечают день памяти святителя Иоанна Златоуста, одного из величайших учителей христианства. В народе эта дата известна как Осенние зябьи или просто Златоуст. Праздник окружен множеством примет, которые, как верят, помогают сохранить здоровье, достаток и гармонию в семье.

Кто такой Иоанн Златоуст?

Святитель Иоанн Златоуст (347–407 гг.) — архиепископ Константинопольский, известный своим красноречием, за что и получил прозвище «Златоуст». Он прославился как реформатор, защитник бедных и борец с несправедливостью. Несмотря на гонения и ссылку, его проповеди вдохновляли тысячи людей, а его труды остаются актуальными по сей день.

Архиепископ КонстантинопольскийАрхиепископ Константинопольский
Архиепископ Константинопольский. Фото: Икона

Традиции дня — молитвы и пельмени

На Руси в этот день утро начиналось с молитвы Иоанну Златоусту. Святителя просят о помощи в разоблачении обманщиков, исцелении болезней и восстановлении мира в семье.

Особое место в традициях занимает приготовление пельменей. Это блюдо символизирует достаток, здоровье и семейное единство. Считалось, что чем больше пельменей приготовишь, тем удачнее будет следующий год. Их лепили всей семьёй: старшие учили младших, а процесс сопровождался рассказами и мудрыми советами.

Чего нельзя делать 26 ноября?

День Иоанна Златоуста связан с рядом запретов:

  • Не выходите из дома без нужды. Верили, что по улицам ходит Зюзя — морозное божество, которое может навредить.
  • Избегайте ссор и сплетен. Любая негативная мысль или слово может привлечь беды.
  • Не занимайтесь важными делами. День не подходит для перемен — они обернутся неудачей.
  • Не отдавайте игрушки. Вместе с ними можно «передать» счастье ребёнка.
  • Не шейте одежду. Особенно постельное бельё, чтобы избежать болезней.
Не ссорьтесь в этот деньНе ссорьтесь в этот день
Не ссорьтесь в этот день. Фото: Изображение Midjourney

Приметы на Ивана Златоуста

Природа в этот день словно подсказывает, что ожидать от будущего:

  • Яркие звёзды ночью — к снегопаду.
  • Шумный лес — к переменам погоды.
  • Угли в печи горят ярко — к ненастью.
  • Дождь или снег — к богатому урожаю.
  • Зайцы выходят из леса — к стуже.

Советы для семейного ужина

26 ноября — отличный повод собрать семью за одним столом. Ужин должен быть сытным и домашним, а главное блюдо — пельмени. Такой совместный ритуал укрепляет связи между близкими и приносит в дом уют.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Советы#Семья#Традиции#Приметы#Молитвы
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