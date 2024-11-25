Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста 26 ноября — народные приметы

Святитель Иоанн Златоуст (347–407 гг.) — архиепископ Константинопольский, известный своим красноречием, за что и получил прозвище «Златоуст». Он прославился как реформатор, защитник бедных и борец с несправедливостью. Несмотря на гонения и ссылку, его проповеди вдохновляли тысячи людей, а его труды остаются актуальными по сей день.