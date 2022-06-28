Почему огурцы горькие и как это можно узнать заранее – секрет новосибирских ученых

Бывают, что пишут «самоопыляемый». Хотя это неправильный термин. Огурец сам себя опылить не может. Он «перекрестник», пыльца у него липкая, тяжелая и переносится только насекомыми, ветром не переносится. Но людям слово «самопыляемый» понятнее, чем партенокарпик. А это означает присутствие гормона, который стимулирует завязь к росту. В пчелоопыляемых этого гормона роста растений – ауксина – нет. Он у них образуется только после процесса оплодотворения. А у партенокарпика он и без этого присутствует.