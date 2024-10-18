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Дачники

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Когда дачные автобусы перестанут ходить в Новосибирске — названа точная дата
18 октября, 08:02
Дачникам из Новосибирска назвали смертельно опасные цветы
Об опасных цветах на дачах рассказала жителям Новосибирска врач.
17 сентября, 01:54
Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки
В Новосибирской области вот-вот стукнут заморозки: агроном рассказала, как спасти свой урожай.
13 сентября, 01:47
Заморозки погубили дачные посадки в Новосибирской области
11 сентября, 03:18
Слизни пожирают урожай на огородах дачников из Новосибирской области
На слизней все больше жалуются огородники из Новосибирска и области: эксперт рассказала, как с ними бороться.
21 августа, 04:33
Излишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопарка
Принести летние плоды с собственного огорода могут новосибирцы в зоопарк, где ими накормят животных.
14 августа, 03:30
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
В Новосибирской области дачникам уже надоели слизни, которые уничтожают посадки: биолог Алексей Яновский рассказал, как с ними бороться.
5 августа, 05:19
Дачники из Новосибирска сядут в тюрьму за выращивание мяты и шалфея — фейк или правда
25 июля, 10:21
Впечатляющие виды: топ-5 самых дорогих и роскошных дач в Новосибирске
25 июня, 08:39
Дачные автобусные маршруты 2024: когда запустят в Новосибирске
Перевозить дачников в Новосибирске будут по нескольким направлениям. Рассказываем каким.
19 апреля, 13:55
Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепели
Дачники пришли в ужас от разрушенных теплиц за зимний период. Как оказалось, конструкции были не прочные.
12 апреля, 02:16
Новосибирский агроном рассказала, как подготовить почву после холодной зимы
Весна вступает в свои права. Любители огородничества начинают готовиться к новому сезону. Как начать работать с почвой после зимы и подготовиться к весеннему сезону, рассказала агроном Людмила Шубина.
29 марта, 05:35
Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном
3 марта, 11:07
2023
Новосибирцам рассказали, как спасти любимые растения в преддверии зимы
Новосибирцам предрекают весьма холодный декабрь. При этом заморозки могут начаться уже в конце октября. В этих условиях крайне важно спасти растения. Советами с Atas.info поделилась агроном Людмила Шубина.
10 октября 2023, 08:12
Как новосибирским дачникам спасти растения перед зимой? Рассказал эксперт
6 октября 2023, 12:01
Агроном из Новосибирска рассказал, когда выкапывать морковь и свеклу осенью
Агроном из Новосибирска рекомендует не торопиться с уборкой моркови и свеклы осенью, так как корнеплоды станут вкуснее и лучше сохранятся.
18 сентября 2023, 01:17
Опасный борщевик в Новосибирской области: десятки людей с ожогами
В Новосибирске все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за ожогов, вызванных контактом с борщевиком.
10 августа 2023, 03:12
Время собирать урожай у новосибирцев: особенности региона
11 июля 2023, 11:30
«Ест все, что попадется»: новосибирские дачники в ужасе от прожорливых жуков
Дачники Новосибирской области начали замечать на своих огородах и грядках очень ярких жуков. При этом они очень прожорливы.
16 июня 2023, 11:32
Картошка и кролики вне закона? Дачникам грозят штрафы за незаконную торговлю
9 июня 2023, 05:30

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