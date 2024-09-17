atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 01:54

Published 17 сентября, 01:54

Modified 17 сентября, 01:56

Updated 17 сентября, 01:56

Какие цветы опасные

Дачникам из Новосибирска назвали смертельно опасные цветы

17 сентября 2024, 01:54
Фото: 1MI
Какие цветы опасные
Об опасных цветах на дачах рассказала жителям Новосибирска врач.

Некоторые цветы, растущие на участках, могут быть опасными, говорит Евгения Ковалева. Из-за определенных растений человеку даже становится трудно дышать.

Речь идет о цветах под названиями аконит (из-за него может быть затруднено дыхание и возможна остановка сердца), лютик (можно обжечься) и ежовник (есть риск заражения крови). Лучше всего их не нюхать и не трогать руками.

Сначала эти цветы вызывают аллергическую реакцию, пишет Сиб.фм. У человека может подняться температура и начать болеть голова.

Заморозки погубили дачные посадки, включая цветы, в Новосибирской области.

Дачникам из Новосибирска дали советы по сохранению урожая в заморозки
Узнать подробнее
Читайте также:
Как избавиться от надоедливых кабачков — дачникам назвали лучший способИзлишками урожая могут накормить дачники животных Новосибирского зоопаркаПервый снег выпал в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Растения#Урожай#Дача#Цветы
Подпишитесь
Популярное