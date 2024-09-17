Дачникам из Новосибирска назвали смертельно опасные цветы

Posted 17 сентября, 01:54
Published 17 сентября, 01:54
Modified 17 сентября, 01:56
Updated 17 сентября, 01:56
Некоторые цветы, растущие на участках, могут быть опасными, говорит Евгения Ковалева. Из-за определенных растений человеку даже становится трудно дышать.
Речь идет о цветах под названиями аконит (из-за него может быть затруднено дыхание и возможна остановка сердца), лютик (можно обжечься) и ежовник (есть риск заражения крови). Лучше всего их не нюхать и не трогать руками.
Сначала эти цветы вызывают аллергическую реакцию, пишет Сиб.фм. У человека может подняться температура и начать болеть голова.
Заморозки погубили дачные посадки, включая цветы, в Новосибирской области.