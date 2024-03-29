Новосибирский агроном рассказала, как подготовить почву после холодной зимы

Несмотря на постепенное наступление тепла, апрель в Новосибирской области еще холодный и все садово-огородные мероприятия начинаются после схождения снега. Сейчас все дачники возятся с рассадой на подоконниках — пикировка томатов, перцев и цветов -, чтобы высадить ее в середине мая. Если позволят погодные условия, то отдельные растения можно сажать не раньше конца апреля.