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Дачники постепенно готовятся к весеннему сезону

Новосибирский агроном рассказала, как подготовить почву после холодной зимы

29 марта 2024, 05:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дачники постепенно готовятся к весеннему сезону

Новосибирским дачникам дали советы по подготовке к весеннему сезону

Весна вступает в свои права. Любители огородничества начинают готовиться к новому сезону. Как начать работать с почвой после зимы и подготовиться к весеннему сезону, рассказала агроном Людмила Шубина.

Что высаживать в конце апреля

Несмотря на постепенное наступление тепла, апрель в Новосибирской области еще холодный и все садово-огородные мероприятия начинаются после схождения снега. Сейчас все дачники возятся с рассадой на подоконниках — пикировка томатов, перцев и цветов -, чтобы высадить ее в середине мая. Если позволят погодные условия, то отдельные растения можно сажать не раньше конца апреля.

«Если говорить о рассаде, то в конце апреля садит тот, у кого есть гарантированное тепло в теплицах — либо поставил обогреватель, либо еще с осени оборудовал теплые грядки — из навоза, травы, соломы. Хочешь кушать ранние огурчики, подготавливай грядки осенью. В середине апреля их нужно разогреть», — рассказала Людмила Шубина Atas.Info.
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Как подготовить почву к весне

Разогревают теплые грядки, добавляя в навоз горячую воду. В сено желательно добавить карбонит, который хорошо прогревает землю. Не возбраняется сделать навозную грядку и весной — создать слой толщиной 70 сантиметров, полить горячей водой и накрыть полиэтиленовой пленкой. Но сажать огурцы сразу нельзя, нужно дождаться снижения температуры и прогорания навоза. Хорошо сделать лунки и добавить туда дерновую подкладку.

Однако в любом случае почву нужно как следует подготовить к весне. Главное здесь — закрыть влагу, чтобы земля не испаряла жидкость и не засыхала.

«Ранней весной теплый фронт сменяет холодный, дуют сильные ветра, что способствует дополнительному испарению влаги. Как только на земле появляются трещинки, нужно взять грабли и как следует разрыхлить почву, не оставив ни одного комочка», — советует Людмила Шубина.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Дача#Александр Ляхов#Агроном#Сад и огород
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