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Posted 29 ноября, 05:14

Published 29 ноября, 05:14

Modified 29 ноября, 05:16

Updated 29 ноября, 05:16

Базовый набор для выживания поможет продержаться до прибытия помощи

МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» — что в нем должно быть

29 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI. Базовый набор для выживания поможет продержаться до прибытия помощи

МЧС рекомендовало новосибирцам собрать «тревожный чемоданчик»

Набор вещей первой необходимости поможет продержаться до прибытия спасателей, говорят в ведомстве.

МЧС России на своем официальном сайте выпустило советы по комплектации так называемого «тревожного чемоданчика», который рекомендовано собрать не только новосибирцам, но и всем россиянам и держать под рукой на случай возникновения техногенной или природной катастрофы.

Под этим термином понимается базовый набор вещей, который комплектуется по туристическому принципу: нож, фонарь, аптечка, сменное белье. Вещи в чрезвычайном ведомстве предлагают защитить от влаги — положить в полиэтиленовые пакеты и обмотать скотчем. Кроме того, в составе набора для выживания необходимо предусмотреть запас непортящихся продуктов на два-три дня.

Главный принцип, по которому подбирается этот набор — в нем должно быть то, что позволит продержаться «без воды, еды, тепла и крыши над головой» до подхода спасательной миссии, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что в районы Новосибирской области передали новые автомобили для тушения пожаров.

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