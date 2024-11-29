МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» — что в нем должно быть

Posted 29 ноября, 05:14
Published 29 ноября, 05:14
Modified 29 ноября, 05:16
Updated 29 ноября, 05:16
МЧС России на своем официальном сайте выпустило советы по комплектации так называемого «тревожного чемоданчика», который рекомендовано собрать не только новосибирцам, но и всем россиянам и держать под рукой на случай возникновения техногенной или природной катастрофы.
Под этим термином понимается базовый набор вещей, который комплектуется по туристическому принципу: нож, фонарь, аптечка, сменное белье. Вещи в чрезвычайном ведомстве предлагают защитить от влаги — положить в полиэтиленовые пакеты и обмотать скотчем. Кроме того, в составе набора для выживания необходимо предусмотреть запас непортящихся продуктов на два-три дня.
Главный принцип, по которому подбирается этот набор — в нем должно быть то, что позволит продержаться «без воды, еды, тепла и крыши над головой» до подхода спасательной миссии, добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что в районы Новосибирской области передали новые автомобили для тушения пожаров.