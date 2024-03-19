Как не плакать во время резки лука: простые советы на каждый день

Холодильник, морозильная камера или миска с ледяной водой также могут помочь вам не заплакать. Замораживание, как и приготовление в микроволновой печи, может изменить текстуру лука, поэтому используйте этот метод только при приготовлении чего-либо, например, супа. Вместо этого храните лук в сухом прохладном месте и положите его в холодильник или в холодную воду примерно за 20 минут до того, как придет время нарезать.