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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Лук добавляется во многие блюда

Как не плакать во время резки лука: простые советы на каждый день

19 марта 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Лук добавляется во многие блюда
Нужно хорошенько выплакаться? Время нарезать лук. Он является неотъемлемой частью очень многих блюд, но у него есть единственный минус: от лука хочется рыдать. Называем простые способы сдержать свои слезы при готовке.

Почему мы плачем, когда режем лук?

При нарезке лука происходит особый фактор, вызывающий слезотечение — лакриматор. Он растворяется в слезах и воде, что приводит к появлению слез. Это химическое соединение разлагается до серной кислоты, которая раздражает глазные слизистые оболочки. Для очистки или нарезки лука необходимо нейтрализовать данную кислоту.

 

Как не плакать при резке лука: советы

Эксперты говорят, что есть несколько эффективных способов уменьшить резь в глазах и уменьшить количество слез при нарезке лука.

 

  • Используйте вентилятор

Отличный способ уменьшить количество слез при нарезке лука — это разместить рядом с собой вентилятор, который отводит воздух от овощей.

«Таким образом, ветер уносит молекулы, которые обычно попадают в глаза и вызывают слезы», — говорят эксперты.

От лука хочется плакатьОт лука хочется плакать
От лука хочется плакать
Фото: 1MI

  • Защитите глаза защитными очками

Защитные очки — надежный метод защиты глаз. Это, своего рода, защитный щит, который оберегает ваши глаза.

 

  • Охладите лук

Холодильник, морозильная камера или миска с ледяной водой также могут помочь вам не заплакать. Замораживание, как и приготовление в микроволновой печи, может изменить текстуру лука, поэтому используйте этот метод только при приготовлении чего-либо, например, супа. Вместо этого храните лук в сухом прохладном месте и положите его в холодильник или в холодную воду примерно за 20 минут до того, как придет время нарезать.

 

  • Прибавьте огонь

Тепло может помочь уменьшить количество паров, поэтому вы можете разогреть лук в микроволновке перед его нарезкой. В зависимости от размера лука, это должно занять от 30 секунд. Однако это рекомендовано делать только в том случае, если вы готовите что-то, для чего текстура лука не так важна, потому что использование микроволновой печи может повлиять на вкус.

 

  • Добавьте кислоты

Кислоты, добавленные в лук, могут помочь уменьшить резь в глазах и усилить вкус для ваших вкусовых рецепторов. Фермент, который преобразует аминокислоты в луке, вызывая ощущение жжения, хорошо работает при определенном диапазоне. Кислота, такая как лимон или уксус, замедляет выработку фермента, который выделяет пары, вызывающие слезы.

 

  • Зажгите свечи

Поставьте возле разделочной доски горящие ароматические свечи, чтобы не слезились глаза. Приятный запах вас отвлечет.

 

  • Используйте острый нож

Держать ножи острыми — полезная кухонная привычка, особенно важная при нарезке лука. Использование острого ножа поможет нанести меньше повреждений мякоти лука, уменьшая количество выделяемого газа (в том время как тупой нож может затруднить нарезку лука и увеличить время, которое вы проводите рядом с выделяемым газом).

Лук можно приготовить с любым блюдомЛук можно приготовить с любым блюдом
Лук можно приготовить с любым блюдом
Фото: 1MI

Рецепты из репчатого лука

Изумительный луковый суп

Для приготовления вам понадобятся:

  • 50 г сливочного масла
  • 4 штуки репчатого лука
  • 1 столовая ложка пшеничной муки
  • 200 мл белого сухого вина
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1,5 л куриного бульона
  • 1 шт. французского багета
  • 150 г сыра грюйер
  • соль и молотый черный перец по вкусу

 

Итак, как приготовить этот суп?

  1. В большой кастрюле растопите сливочное масло и добавьте туда репчатый лук, нарезанный полукольцами. Обжарьте его до прозрачности, помешивая время от времени.
  2. Уменьшите огонь и продолжайте жарить лук, помешивая, чтобы он не подгорел. Ваша цель — достичь карамельного оттенка лука и получить мягкую, почти невесомую консистенцию.
  3. На сухой сковороде слегка обжарьте муку до изменения цвета и появления запаха жареных орехов. Затем добавьте ее в кастрюлю с луком и хорошо перемешайте.
  4. Постепенно добавьте вино, предварительно смешанное с сахаром, в кастрюлю с луком. Дайте луку покипеть в вине около минуты, а затем разбавьте смесь бульоном или водой по желанию. Доведите до кипения и варите на очень слабом огне 15-20 минут. Затем перемешайте и добавьте оставшуюся воду. Снова доведите до кипения, удалите пену и варите еще 15 минут.
  5. Разложите куски багета на противне и посыпьте их тертым сыром. Поместите в предварительно разогретую духовку на 3-4 минуты, чтобы сыр расплавился и приобрел легкую золотистую корочку.
  6. Подавайте суп в глубоких тарелках, добавив плавающие на поверхности сырные гренки, которые со временем будут набухать и становиться еще вкуснее.

 

Луковый пирог из Тбилиси

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 600 г
  • Маргарин — 250 г
  • Сметана — 400 г
  • Репчатый лук — 1 кг
  • Куриные яйца — 6 штук
  • Сливочное масло — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Молотый черный перец — по вкусу
  • Как приготовить:

Как готовить?

  1. Смешайте маргарин комнатной температуры с мукой, немного соли и сметаной, замесите тесто.
  2. Тонко нарежьте лук, залейте его кипятком, а затем слейте воду.
  3. Отварите яйца до готовности.
  4. Смешайте лук с мелко нарезанными яйцами и растопленным сливочным маслом. Посолите, добавьте перец.
  5. Разделите тесто на две части, раскатайте их в тонкие пласты. Выложите один пласт на противень, равномерно распределите начинку сверху, затем накройте другим пластом теста. Запечьте в духовке при 220 градусах до образования золотистой корочки.
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