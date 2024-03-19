Как не плакать во время резки лука: простые советы на каждый день

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
При нарезке лука происходит особый фактор, вызывающий слезотечение — лакриматор. Он растворяется в слезах и воде, что приводит к появлению слез. Это химическое соединение разлагается до серной кислоты, которая раздражает глазные слизистые оболочки. Для очистки или нарезки лука необходимо нейтрализовать данную кислоту.
Эксперты говорят, что есть несколько эффективных способов уменьшить резь в глазах и уменьшить количество слез при нарезке лука.
Отличный способ уменьшить количество слез при нарезке лука — это разместить рядом с собой вентилятор, который отводит воздух от овощей.
«Таким образом, ветер уносит молекулы, которые обычно попадают в глаза и вызывают слезы», — говорят эксперты.
Защитные очки — надежный метод защиты глаз. Это, своего рода, защитный щит, который оберегает ваши глаза.
Холодильник, морозильная камера или миска с ледяной водой также могут помочь вам не заплакать. Замораживание, как и приготовление в микроволновой печи, может изменить текстуру лука, поэтому используйте этот метод только при приготовлении чего-либо, например, супа. Вместо этого храните лук в сухом прохладном месте и положите его в холодильник или в холодную воду примерно за 20 минут до того, как придет время нарезать.
Тепло может помочь уменьшить количество паров, поэтому вы можете разогреть лук в микроволновке перед его нарезкой. В зависимости от размера лука, это должно занять от 30 секунд. Однако это рекомендовано делать только в том случае, если вы готовите что-то, для чего текстура лука не так важна, потому что использование микроволновой печи может повлиять на вкус.
Кислоты, добавленные в лук, могут помочь уменьшить резь в глазах и усилить вкус для ваших вкусовых рецепторов. Фермент, который преобразует аминокислоты в луке, вызывая ощущение жжения, хорошо работает при определенном диапазоне. Кислота, такая как лимон или уксус, замедляет выработку фермента, который выделяет пары, вызывающие слезы.
Поставьте возле разделочной доски горящие ароматические свечи, чтобы не слезились глаза. Приятный запах вас отвлечет.
Держать ножи острыми — полезная кухонная привычка, особенно важная при нарезке лука. Использование острого ножа поможет нанести меньше повреждений мякоти лука, уменьшая количество выделяемого газа (в том время как тупой нож может затруднить нарезку лука и увеличить время, которое вы проводите рядом с выделяемым газом).
Для приготовления вам понадобятся:
Итак, как приготовить этот суп?
Ингредиенты:
Как готовить?