Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
Фотографии спящих людей в разных местах Новосибирска вызвали недовольство среди горожан. Они активно делятся этими фотографиями друг с другом.
Часто можно увидеть спящих на лавочках, в метро, на вокзале или просто на асфальте. Эти снимки были опубликованы в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Один из читателей пишет: «В нашем городе есть все условия для комфортной жизни! Ночлеги расположены во всех уголках».
Также в комментариях отметили, что такая ситуация не только в Новосибирске, но и в других городах.