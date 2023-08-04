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Telegram-канал показал, где предпочитают спать жители Новосибирска — и это не дом

4 августа 2023, 02:12
Фото: 1MI
Бездомные люди спят на улице

Новосибирцев возмутили спящие люди в общественных местах города

Жители Новосибирска возмущены спящими людьми в городе, которые выбирают лавочки, метро или асфальт для своих ночлегов.

Фотографии спящих людей в разных местах Новосибирска вызвали недовольство среди горожан. Они активно делятся этими фотографиями друг с другом.

Часто можно увидеть спящих на лавочках, в метро, на вокзале или просто на асфальте. Эти снимки были опубликованы в telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Один из читателей пишет: «В нашем городе есть все условия для комфортной жизни! Ночлеги расположены во всех уголках».

Также в комментариях отметили, что такая ситуация не только в Новосибирске, но и в других городах.

Фото: «Новосибирск с огоньком»/Телеграм
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город
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