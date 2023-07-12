Новосибирский бомж нашел ключи и выкрал у хозяйки все золото

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
«В Отдел полиции № 7 „Ленинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску 4 июля поступило заявление от жительницы дома по улице мкр. Горский, которая сообщила о краже своего имущества», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сибирячка сообщила о пропаже золотых украшений, бижутерии, шубы и части вещей из квартиры. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей. В ходе расследования полицейские задержали ранее судимого за кражу 47-летнего новосибирца.
Выяснилось, что мужчина давно бомжует на улице. Обнаружив во дворе ключи, мужчина зашел по ним в подъезд, а затем подобрал их к нужной квартире. При этом часть украденного он умудрился потерять.
Теперь бездомного ожидает комфортная камера в тюрьме. Мужчина может провести за решеткой шесть лет.