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Новосибирский бомж нашел ключи и выкрал у хозяйки все золото

12 июля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Бомж нашел ключи на улице

В Новосибирске бомж нашел ключи ии выкрал у хозяйки золото

В Новосибирске задержали мужчину. Он подозревается в крупной краже.

«В Отдел полиции № 7 „Ленинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску 4 июля поступило заявление от жительницы дома по улице мкр. Горский, которая сообщила о краже своего имущества», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Сибирячка сообщила о пропаже золотых украшений, бижутерии, шубы и части вещей из квартиры. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей. В ходе расследования полицейские задержали ранее судимого за кражу 47-летнего новосибирца.

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Выяснилось, что мужчина давно бомжует на улице. Обнаружив во дворе ключи, мужчина зашел по ним в подъезд, а затем подобрал их к нужной квартире. При этом часть украденного он умудрился потерять.

Теперь бездомного ожидает комфортная камера в тюрьме. Мужчина может провести за решеткой шесть лет.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Кража#Полиция#Бомж
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