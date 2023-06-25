Удивительно, но часть интернет-пользователей обрушились на женщину с критикой. Мол, нечего ныть в соцсетях, бомжи ничего противозаконного не делают, отдыхать на природе не запрещено, да и вообще, современные дети еще хуже бомжей — курят, пьют, матерятся и так далее.