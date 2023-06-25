Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На бомжей, обосновавшихся в Нарымском сквере, пожаловалась подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». По словам женщины, она уже первую неделю наблюдает, как бездомные выпивают, ругаются и спят на газоне под сенью деревьев. Вокруг разбросан мусор и пустые бутылки, лежат личные вещи бродяг.
«Почему полиция не реагирует? В парке гуляют и дети, и пенсионеры. А тут же пьянь валяется. Ну это как?», — сетует жительница Новосибирска.
Удивительно, но часть интернет-пользователей обрушились на женщину с критикой. Мол, нечего ныть в соцсетях, бомжи ничего противозаконного не делают, отдыхать на природе не запрещено, да и вообще, современные дети еще хуже бомжей — курят, пьют, матерятся и так далее.