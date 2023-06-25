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Лежбище бомжей в Нарымском сквере возмутило новосибирцев

25 июня 2023, 11:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Бомжи в Новосибирске встречаются достаточно часто
Бродяги поселились в Нарымском сквере, и чувствуют себя вольготно. Полиция на них внимания не обращает, а вот гуляющим в зеленой зоне такое соседство не по душе

На бомжей, обосновавшихся в Нарымском сквере, пожаловалась подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». По словам женщины, она уже первую неделю наблюдает, как бездомные выпивают, ругаются и спят на газоне под сенью деревьев. Вокруг разбросан мусор и пустые бутылки, лежат личные вещи бродяг.

«Почему полиция не реагирует? В парке гуляют и дети, и пенсионеры. А тут же пьянь валяется. Ну это как?», — сетует жительница Новосибирска.

Удивительно, но часть интернет-пользователей обрушились на женщину с критикой. Мол, нечего ныть в соцсетях, бомжи ничего противозаконного не делают, отдыхать на природе не запрещено, да и вообще, современные дети еще хуже бомжей — курят, пьют, матерятся и так далее.

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#Бомж#Нарымский сквер#Соцсети#Город#Новосибирск
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