Бомж в Новосибирске разрисовал чужие автомобили и не раскаивается в этом

Чуть позже ему приглянулась «Тойота Филдер», стоящая во дворе жилого дома. Машину он также разукрасил, но уже на сумму ущерба в 15 000 рублей. Аналогично поступил бомж с «Хендай Тиссон», «Хендай Солярис», «Мицубиши Лансер» и «Ниссан Жук». Дороже всего его выходка обошлась владельцу «Киа Рио» — он зафиксировал порчу на 59 000 рублей.суд