Бомж в Новосибирске разрисовал чужие автомобили и не раскаивается в этом

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Из картотеки суда следует, что мужчина приехал в Новосибирск из другого региона около 2 недель назад. Ночевал он на улицах и в подъездах, бродяжничал.
В один из беззаботных дней Кисленко заметил автомобиль «Тойота Ист» и решил похулиганить. Он исписал капот различными надписями, чем нанес владельцу ущерб в размере 9750 рублей.
Чуть позже ему приглянулась «Тойота Филдер», стоящая во дворе жилого дома. Машину он также разукрасил, но уже на сумму ущерба в 15 000 рублей. Аналогично поступил бомж с «Хендай Тиссон», «Хендай Солярис», «Мицубиши Лансер» и «Ниссан Жук». Дороже всего его выходка обошлась владельцу «Киа Рио» — он зафиксировал порчу на 59 000 рублей.суд
«Свою вину мужчина признал, но не раскаялся в содеянном. 2 июня 2023 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Кисленко, обвиняемого в совершении 7 преступлений (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений)», — сообщает Судебный департамент Новосибирской области.
Суд заключил Кислено под стражу на 2 месяца. То есть до 01.08.2023 года.