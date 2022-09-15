Благотворительный хостел для бомжей закрылся в Новосибирске из-за дорогой аренды

Причиной закрытия благотворительного фонда стала невозможность оплачивать коммунальные услуги и аренду помещения. Пожертвований в фонд стало поступать все меньше, а существовать им просто больше не на что.
«За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше», — рассказали в «Маяке».
Волонтеры объяснили, что в настоящий момент им нужно рассчитаться с долгами за аренду и услуги ЖКХ до конца сентября этого года. Далее они съедут с помещения.