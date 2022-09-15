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Благотворительный хостел для бомжей закрылся в Новосибирске из-за дорогой аренды

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI

Благотворительный хостел для бездомных закрыли в Новосибирске

В Новосибирске закрылся благотворительный фонд помощи бездомным «Маяк». Сообщение об этом появилось на их странице в соцсетях.

Причиной закрытия благотворительного фонда стала невозможность оплачивать коммунальные услуги и аренду помещения. Пожертвований в фонд стало поступать все меньше, а существовать им просто больше не на что.

«За последние несколько месяцев коммунальные услуги очень сильно выросли, а частные пожертвования становятся всё меньше и меньше», — рассказали в «Маяке».

Волонтеры объяснили, что в настоящий момент им нужно рассчитаться с долгами за аренду и услуги ЖКХ до конца сентября этого года. Далее они съедут с помещения.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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