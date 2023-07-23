Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Житель квартиры в одном из домов по улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска пожаловался в полицию на то, что его ограбили собутыльники. Высинилось, что пострадавший сам позвал в гости двух бездомных, чтобы скоротать время за бутылкой алкоголя. Но после очередного тоста один из бомжей достал нож, и, приставив его к горлу незадачливого домовладельца, забрал ноутбук и телевизор.
Впрочем, продать добычу разбойники не успели. В тот же день они были задержаны нарядом на улице. Чужое имущество было у них в руках. Оба они уже были судимы за кражу, а позже выяснилось, что один из бродяг на днях украл продукты и вещи из дома на улице 2-я Портовая.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 и 158 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.