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Пьянка с бомжами закончилась для новосибирца потерей ноутбука и телевизора

23 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Собутыльники угрожали новому знакомому ножом
Житель Новосибирска пригласил к себе домой бродяг, чтобы вместе выпить и закусить

Житель квартиры в одном из домов по улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска пожаловался в полицию на то, что его ограбили собутыльники. Высинилось, что пострадавший сам позвал в гости двух бездомных, чтобы скоротать время за бутылкой алкоголя. Но после очередного тоста один из бомжей достал нож, и, приставив его к горлу незадачливого домовладельца, забрал ноутбук и телевизор.

Впрочем, продать добычу разбойники не успели. В тот же день они были задержаны нарядом на улице. Чужое имущество было у них в руках. Оба они уже были судимы за кражу, а позже выяснилось, что один из бродяг на днях украл продукты и вещи из дома на улице 2-я Портовая.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 и 158 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области.

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#Полиция#Бомж#Алкоголь#Происшествия#Новосибирск
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