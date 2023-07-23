Впрочем, продать добычу разбойники не успели. В тот же день они были задержаны нарядом на улице. Чужое имущество было у них в руках. Оба они уже были судимы за кражу, а позже выяснилось, что один из бродяг на днях украл продукты и вещи из дома на улице 2-я Портовая.