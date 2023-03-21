Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
По данным из картотеки суда, все произошло 3 декабря 2022 года. Двое жителей Бердска устроили застолье в квартире одного из них.
Между мужчинами завязалась ссора. Тогда хозяин жилья начал бить товарища руками по лицу и голове, затем ударил по ногам жертвы деревянным бруском. После этого злоумышленник взял кроссовок и начал им добивать знакомого.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Против него возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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