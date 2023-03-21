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Posted Сегодня, 02:06

Published Сегодня, 02:06

Modified Сегодня, 02:08

Updated Сегодня, 02:08

Под Новосибирском мужчина до смерти забил собутыльника кроссовком

21 марта 2023, 02:06
Фото: 1MI
Мужчины выпивали алкоголь и поругались
В Бердске местный житель убил своего собутыльника, добив его кроссовком, информация о шокирующем инциденте опубликована на сайте Бердского городского суда.

По данным из картотеки суда, все произошло 3 декабря 2022 года. Двое жителей Бердска устроили застолье в квартире одного из них.

Между мужчинами завязалась ссора. Тогда хозяин жилья начал бить товарища руками по лицу и голове, затем ударил по ногам жертвы деревянным бруском. После этого злоумышленник взял кроссовок и начал им добивать знакомого.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Против него возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Погиб#Суд#Криминал#Общество#Бердск#Новосибирская область
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