В Новосибирске собутыльник забил битой свою пассию — дело рассмотрит суд

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Житель Заельцовского района Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы. Расследование дела против 47-летнего мужчины завершено. Его обвиняют в совершении убийства своей сожительницы.
По данным следствия, в мае 2023 года вечером обвиняемый и его партнерша находились в одной из квартир Заельцовского района и употребляли алкогольные напитки. Во время вечеринки возник спор между мужчиной и 48-летней женщиной по мелкой причине.
В результате конфликта злоумышленник нанес своей сожительнице не менее 27 ударов бейсбольной битой по голове и телу, в результате чего она скончалась на месте происшествия.
У следствия есть достаточные доказательства, поэтому дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.