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В Новосибирске собутыльник забил битой свою пассию — дело рассмотрит суд

20 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Женщина погибла

В Новосибирске мужчина обвиняется в убийстве сожительницы битой — дело рассмотрит суд

В Новосибирске мужчину обвиняют в убийстве своей партнерши, которую он избил бейсбольной битой после спора. Подробности сообщают в СУ СК по НСО.

Житель Заельцовского района Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей сожительницы. Расследование дела против 47-летнего мужчины завершено. Его обвиняют в совершении убийства своей сожительницы.

По данным следствия, в мае 2023 года вечером обвиняемый и его партнерша находились в одной из квартир Заельцовского района и употребляли алкогольные напитки. Во время вечеринки возник спор между мужчиной и 48-летней женщиной по мелкой причине.

В результате конфликта злоумышленник нанес своей сожительнице не менее 27 ударов бейсбольной битой по голове и телу, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

У следствия есть достаточные доказательства, поэтому дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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