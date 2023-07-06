Сибиряк забил собутыльника до смерти табуреткой

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
«Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Пожилой сибиряк вместе с приятелем распивали горячительные напитки, когда между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил табуретку и начал избивать ею собутыльника по голове. От полученных травм потерпевший скончался.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.