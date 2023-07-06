Сибиряк забил собутыльника до смерти табуреткой

Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Пожилой сибиряк вместе с приятелем распивали горячительные напитки, когда между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил табуретку и начал избивать ею собутыльника по голове. От полученных травм потерпевший скончался.