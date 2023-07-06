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Сибиряк забил собутыльника до смерти табуреткой

6 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Сибиряка осудят за убийство табуреткой

В Новосибирской области мужчина предстанет перед судом за убийство табуреткой

В Баганском районе осудят местного жителя. Он обвиняется в убийстве своего приятеля.
«Карасукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
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Инцидент произошел в апреле нынешнего года. Пожилой сибиряк вместе с приятелем распивали горячительные напитки, когда между ними возникла ссора. Разозлившись, мужчина схватил табуретку и начал избивать ею собутыльника по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Следственный комитет#Убийство#Алкогольное опьянение
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