Иностранец едва не изнасиловал девушку в автомобиле

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Как считает следствие, в июне прошлого года иностранец находился в салоне автомобиля вместе с девушкой. Ощутив внезапное желание, он попытался изнасиловать девушку, однако той удалось скрыться. Позже мужчина был задержан и заключен под стражу.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.