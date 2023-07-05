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Иностранец едва не изнасиловал девушку в автомобиле

5 июля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Преступление могло произойти в машине

В Новосибирске иностранца подозревают в попытке изнасилования девушки в машине

В Новосибирске задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования. Мужчина намеревался изнасиловать девушку в машине.
«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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Как считает следствие, в июне прошлого года иностранец находился в салоне автомобиля вместе с девушкой. Ощутив внезапное желание, он попытался изнасиловать девушку, однако той удалось скрыться. Позже мужчина был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Следственный комитет#Изнасилование
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