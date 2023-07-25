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В Новосибирске бомж с ножом напал на девушку-продавца и похитил 7 тысяч рублей

25 июля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Он задержан
В Новосибирске бездомный с ножом напал на девушку-продавца и похитил у нее 7 тысяч рублей, о чем сообщают в ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске произошло нападение на продавщицу магазина. Вечером 22 июля неизвестный человек, угрожая ножом, напал на женщину за прилавком. Он забрал у нее 7300 рублей и скрылся.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого — это бездомный мужчина в возрасте 36 лет, который уже был судим за подобное преступление. У него изъяли одежду, которую он использовал при совершении преступления.

Деньги он потратил на свои нужды, а нож выбросил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разбое, и он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его мере пресечения.

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#Эмилия Губарева#Нападение#Нож#МВД#Криминал#Общество
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