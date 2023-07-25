В Новосибирске бомж с ножом напал на девушку-продавца и похитил 7 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Новосибирске произошло нападение на продавщицу магазина. Вечером 22 июля неизвестный человек, угрожая ножом, напал на женщину за прилавком. Он забрал у нее 7300 рублей и скрылся.
Сотрудники ППС задержали подозреваемого — это бездомный мужчина в возрасте 36 лет, который уже был судим за подобное преступление. У него изъяли одежду, которую он использовал при совершении преступления.
Деньги он потратил на свои нужды, а нож выбросил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о разбое, и он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его мере пресечения.