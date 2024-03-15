Великий пост 2024: как правильно соблюдать и что запрещено всем верующим

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Определенной ежегодной даты у Великого поста — нет. В 2024 году он продлится с 18 марта по 4 мая. Пост предшествует праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (недели перед самой Пасхой). Цель поста — покаяться и подготовиться ко встрече главного православного праздника. Основа поста — добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. Он предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.
Если вы делаете послабления, оправдывая это смирением (например, «съели кусочек тортика, чтобы не обидеть именинницу), то это быстро перерастет в чревоугодие. Или же попытка строго следовать уставу поста может вылиться в подпитывание собственной гордыни.
Первые дни Великого поста считаются самыми строгими в году. С понедельника по четверг первой недели Великого поста по вечерам верующие идут в храм, где читается Великий покаянный канон. В среду первой недели Великого поста будет совершаться литургия Преждеосвященных Даров. В пятницу первой недели освящают коливо (традиционное блюдо из пшеницы ко днб памяти великомученика Феодора Тирона). В субботу христиане вспоминают его историю, которая учит воздерживаться во славу Божию и тогда Господь во всем поможет. Первые дни поста могут даваться тяжело, так как меняется привычный уклад. Постепенно все войдет в колею и дни пролетят быстро.
Перед началом Великого Поста наступает Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, чтобы постепенно привыкнуть к постной диете.
Сам Великий Пост состоит из двух этапов: Святая Четыредесятница и Страстная Седмица.
Святая Четыредесятница — это дни, когда мы стремимся приблизиться к Богу. Ограничение в пище, молитва и покаяние помогают нам постепенно подготовиться к встрече с Воскресшим Христом.
Страстная Седмица — это дни, когда сам Иисус Христос проходит через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Вместе с Богом мы встречаем самый важный христианский праздник — Пасху.
Всего родительских суббот в Великий пост будет две, вместо трех обычных. Это субботы второй седмицы (30 марта), третьей и четвертой седмиц. В этом году один великопостный день заупокойной молитвы отменился, так как совпал с предпразднством Благовещения.
Первая и Страстная Седмица поста считаются самыми строгими неделями. В эти дни отдельные верующие даже могут ограничить свое питание лишь кусочком хлеба и водой. Однако, такая строгость не подходит всем. Важно разумно подходить к выбору пищи во время Поста. Лучше полагаться на свои силы, здоровье и на благословение священника, которому вы исповедуетесь. Важно понимать, что Пост — это не диета. Главная цель Великого Поста заключается не в запрете на определенные продукты, а в покаянии.