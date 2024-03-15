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В понедельник начинается Великий пост

Великий пост 2024: как правильно соблюдать и что запрещено всем верующим

15 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI
В понедельник начинается Великий пост
18 марта 2024 начинается длинный и самый строгий у православных Великий пост. Он продлится до главного праздника всех верующих — Пасхи, которая отмечается 5 мая. В чем смысл поста, каковы правила и запреты, разобрался Atas.info.

Даты Великого поста в 2024 году

Определенной ежегодной даты у Великого поста — нет. В 2024 году он продлится с 18 марта по 4 мая. Пост предшествует праздник Светлого Христова Воскресения — Пасху. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы (недели перед самой Пасхой). Цель поста — покаяться и подготовиться ко встрече главного православного праздника. Основа поста — добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил. Он предусматривает воздержание в пище, отказ от развлечений, очищение души от грехов.

 

Правила Великого поста

  • не есть мясо, молоко и яйца, быть сдержанным в еде;
  • молиться, посещать богослужения, стараться жить церковной жизнью;
  • отказаться от увеселительного времяпрепровождения, посвятить себя добрым делам, самоанализу.

Что грозит верующим, нарушающим правила Великого поста?

Если вы делаете послабления, оправдывая это смирением (например, «съели кусочек тортика, чтобы не обидеть именинницу), то это быстро перерастет в чревоугодие. Или же попытка строго следовать уставу поста может вылиться в подпитывание собственной гордыни.

Какие правила нужно соблюдатьКакие правила нужно соблюдать
Какие правила нужно соблюдать
Фото: 1MI

Дни Великого поста

Первые дни Великого поста считаются самыми строгими в году. С понедельника по четверг первой недели Великого поста по вечерам верующие идут в храм, где читается Великий покаянный канон. В среду первой недели Великого поста будет совершаться литургия Преждеосвященных Даров. В пятницу первой недели освящают коливо (традиционное блюдо из пшеницы ко днб памяти великомученика Феодора Тирона). В субботу христиане вспоминают его историю, которая учит воздерживаться во славу Божию и тогда Господь во всем поможет. Первые дни поста могут даваться тяжело, так как меняется привычный уклад. Постепенно все войдет в колею и дни пролетят быстро.

 

Как проходит Великий пост

Перед началом Великого Поста наступает Сырная Седмица или Масленица. В этот период верующие отказываются от мяса, чтобы постепенно привыкнуть к постной диете.

Сам Великий Пост состоит из двух этапов: Святая Четыредесятница и Страстная Седмица.

Святая Четыредесятница — это дни, когда мы стремимся приблизиться к Богу. Ограничение в пище, молитва и покаяние помогают нам постепенно подготовиться к встрече с Воскресшим Христом.

Страстная Седмица — это дни, когда сам Иисус Христос проходит через последние проповеди, Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Вместе с Богом мы встречаем самый важный христианский праздник — Пасху.

 

Когда будут родительские субботы в Великий пост

Всего родительских суббот в Великий пост будет две, вместо трех обычных. Это субботы второй седмицы (30 марта), третьей и четвертой седмиц. В этом году один великопостный день заупокойной молитвы отменился, так как совпал с предпразднством Благовещения.

Когда будут родительские субботыКогда будут родительские субботы
Когда будут родительские субботы
Фото: 1MI

Важные даты в Великий пост

  • День памяти 40 Севастийских мучеников 23 марта;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля;
  • Четверток Великого канона 18 апреля (Мариино стояние 17 апреля);
  • Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) 20 апреля;
  • Лазарева суббота 27 апреля;
  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 28 апреля;
  • Страстная седмица 29 апреля-4 мая.

 

Как правильно следовать Великому посту

  1. В Великий пост нужно молиться. Если нет возможности ходить в храмы, выучите одну молитву и повторяйте ее регулярно. Если вы готовы, каждый день можно добавлять чтение Псалтыря или главы из Евангелия.
  2. Боремся с грехами. Если вы сквернословите, совершаете чревоугодие, держите обиду на кого-то, то молитесь и исповедуйтесь ежедневно.
  3. Учимся каяться. Выбираем из списка самые скрытые грехи — те, которые никто не видит и за которые особенно стыдно. Идем на исповедь и спрашиваем священника, как с ними бороться.
  4. Учимся делать добрые поступки. Каждый вечер проверяем свою совесть: какое доброе дело я сделал сегодня? Кого обрадовал, кому помог, кому уделил время.
  5. Учимся радоваться красоте мира Божьего, дарам и талантам, которыми обладают люди. Проявляем к ближнему любовь, сострадание и милосердие.
Как следовать постуКак следовать посту
Как следовать посту
Фото: 1MI

Питание в Великий пост

Первая и Страстная Седмица поста считаются самыми строгими неделями. В эти дни отдельные верующие даже могут ограничить свое питание лишь кусочком хлеба и водой. Однако, такая строгость не подходит всем. Важно разумно подходить к выбору пищи во время Поста. Лучше полагаться на свои силы, здоровье и на благословение священника, которому вы исповедуетесь. Важно понимать, что Пост — это не диета. Главная цель Великого Поста заключается не в запрете на определенные продукты, а в покаянии.

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#Общество#Вера#Великий пост#Православие#Россия#Молитва#Бог#Эмилия Губарева
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