Великий пост 2024: как правильно соблюдать и что запрещено всем верующим

Первая и Страстная Седмица поста считаются самыми строгими неделями. В эти дни отдельные верующие даже могут ограничить свое питание лишь кусочком хлеба и водой. Однако, такая строгость не подходит всем. Важно разумно подходить к выбору пищи во время Поста. Лучше полагаться на свои силы, здоровье и на благословение священника, которому вы исповедуетесь. Важно понимать, что Пост — это не диета. Главная цель Великого Поста заключается не в запрете на определенные продукты, а в покаянии.