Работа в Новосибирске за 360 тысяч рублей — куда пойти работать

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Одна компания предлагает такую зарплату машинисту буровой установки. Придется ездить на вахту на строительство Тихоокеанской железной дороги по графику 45/45.
Проживание — место в вагончике с коллегами. Трехразовое питание, белая зарплата.
Также прибыльно быть экспедитором. Им готовы платить 300 тысяч рублей. Только для работы нужен свой автомобиль грузоподъемностью до 5 тонн.
Руководителю филиала лизинговой компании предлагают 250 тысяч рублей в месяц.