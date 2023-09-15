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В Новосибирске назвали вакансию с зарплатой 360 тысяч рублей

Работа в Новосибирске за 360 тысяч рублей — куда пойти работать

15 сентября 2023, 07:35
Фото: 1MI

В Новосибирске назвали вакансию с зарплатой 360 тысяч рублей

Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий сентября 2023 года в Новосибирске. Стало известно, кому готовы платить 360 тысяч рублей в месяц.

Одна компания предлагает такую зарплату машинисту буровой установки. Придется ездить на вахту на строительство Тихоокеанской железной дороги по графику 45/45.

Проживание — место в вагончике с коллегами. Трехразовое питание, белая зарплата.

Также прибыльно быть экспедитором. Им готовы платить 300 тысяч рублей. Только для работы нужен свой автомобиль грузоподъемностью до 5 тонн.

Руководителю филиала лизинговой компании предлагают 250 тысяч рублей в месяц.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Работа#Зарплата
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