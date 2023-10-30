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Длинные выходные ноября надо провести с пользой

Календарь ноября 2023 — все выходные и праздники: как работаем и отдыхаем

30 октября 2023, 05:50
Фото: Павел Мирошников
Длинные выходные ноября надо провести с пользой
Ноябрь всегда начинается в России с длинных выходных. Не стал исключением и 2023 год. 4 ноября на субботу выпал государственный праздник — День народного единства. Дополнительный выходной день перенесен на понедельник, то есть отдыхаем и 6 ноября.

Ноябрь 2023 — выходные дни

В нынешнем ноябре аж 9 дней будут нерабочими. Это 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. При том, что всего в ноябре 30 дней, этот месяц будет симпатичен тем россиянам, кто не любит работать, а предпочитает отдыхать.

Более того, в пятницу 3 ноября рабочий день короче на час. Все официально, работа сокращена, как предписывает производственный календарь.

4 ноября начнутся длинные выходные после Дня народного единства.

Ноябрь в нашем государстве богат красными днями календаря, так сложилось исторически. Десятилетиями в эпоху СССР страна отдыхала 7 и 8 ноября в дни годовщины революции 1917 года, которую называли Великой Октябрьской.

Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше в 2023 году
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4 ноября День народного единства — история праздника

В современной России в начале ноября стали праздновать День народного единства. «Красным» днем календаря 4 ноября. Это дата взятия московского Кремля войсками полководцев Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. В 1612 году они выбили польских интервентов из Москвы. Праздник назван государственным по федеральному закону. Его отмечают так с 2005 года.

А для новосибирцев, предпочитающих активный отдых есть любопытная информация — в середине месяца откроет сезон популярный горнолыжный курорт — Шерегеш. Атас.инфо уже опубликовал программу открытия.

А вот погода в Новосибирске в ноябре ожидается холоднее нормы. Официальный прогноз Гидрометцентра РФ на предстоящий отопительный сезон довольно неутешительный.

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#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирская область#Праздник#Выходные#Календарь#Ноябрь#День народного единства#2023#Праздничные дни
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