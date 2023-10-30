Календарь ноября 2023 — все выходные и праздники: как работаем и отдыхаем

Ноябрь всегда начинается в России с длинных выходных. Не стал исключением и 2023 год. 4 ноября на субботу выпал государственный праздник — День народного единства. Дополнительный выходной день перенесен на понедельник, то есть отдыхаем и 6 ноября.

Ноябрь 2023 — выходные дни 4 ноября День народного единства — история праздника