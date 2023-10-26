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Posted Вчера, 11:07

Published Вчера, 11:07

Modified Вчера, 11:10

Updated Вчера, 11:10

НОВАТ - Новосибирский академический театр оперы и балета.

Что посмотреть 3 и 4 ноября в Новосибирске в «Ночь искусств»

26 октября 2023, 11:07
Фото: Алина Шефер / atas.info
НОВАТ - Новосибирский академический театр оперы и балета.
«Ночь искусств» проходит более чем в 30 странах. Смотрим, что интересного будет в Новосибирске в Ночь искусств 3 и 4 ноября накануне Дня народного единства: музеи, театры, библиотеки готовят что-то особенное.

НОВАТ приглашает на гала-концерт, балет и оперный спектакль

В Оперном театре 3 ноября пройдет Гала-концерт звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной. На большой сцене 4 ноября пройдет балет «Тщетная предосторожность» — зрителей ждут непередаваемо яркие костюмы, хореография и пантомима в балете, которому уже 234 года. Дневной показ балета 4 ноября в 13.00 участвует в акции «Студенческий день», по студенческому билету можно купить лучшие места всего за 1000 рублей. Также балет пройдет в 18.00 на большой сцене. А в 13.00 НОВАТ представит сказку «Кот в сапогах» Шарля Перро в жанре оперного спектакля.

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Дом ученых СО РАН — Волшебник изумрудного города

В Доме ученых 4 ноября в 11.00 пройдет премьера фантазийной музыкальной сказки режиссера Московского академического музыкального театра им. Н. Сац — Валерия Меркулова. Стоимость билетов от 700 до 1500 рублей.

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Старый дом — Тетки, Морозко и Сережа очень тупой

Ряд спектаклей представит на эти даты театр «Старый дом». 3 ноября в 19.00 пройдет комедия-фарс «Тетки» с возрастным ограничением 16+. На следующий день театр приглашает юных зрителей на сказку «Морозко» в 10.30 и 13.30. Вечером 4 ноября в 18.00 пройдет спектакль «Сережа очень тупой» о том, как неожиданная посылка и три курьера в одночасье превратили обыденную жизнь программиста Сережи в абсурд.

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Государственный концертный зал им. А. М. Каца

Новосибирская филармония представляет 3 ноября в 18.00 «Песни севера» — фестиваль хоровой музыки «Credo Chorus». 4 ноября в 17.00 программа «Приходите, гости, к нам!» от фольклорного ансамбля «Рождество». Также 4 ноября в 14.00 в рамках фестиваля «Сибирские звезды» состоится концерт русского академического оркестра «Русское гуляние» в Чановском РДК.

Ночь искусств в Новосибирской государственной областной библиотеке

Арт-платформа «Дом да Винчи» в библиотеке представляет программу «Вдохновение искусством», которая начнется 3 ноября.

Уже с 17.30 здесь будут звучать джазовые композиции в исполнении солистки Елены Коваленко и Владимира Хуторного.

Затем пройдет официальное открытие выставки «Вне формата». Живопись: персональная выставка Дарьи Обаниной, художника-монументалиста, автора творческих проектов.

В 18.45 начнется концерт музыкальной мастерской Евгения Клюева по игре на варгане и глюкофоне. Это будет групповая импровизация, на которой участники группы покажут, чему научились за год занятий в мастерской.

И еще много других интересных мероприятий ждет новосибирцев в библиотеке в Ночь искусств, в том числе, чтение стихов, лазерное шоу и музыкальный калейдоскоп.

в 19.00 здесь можно будет посетить мастер-класс художницы Натальи Кутаковой и нарисовать гуашью осенний пейзаж. Параллельно в арт-зале будут идти фотоателье «Дело в шляпе».

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В театре «Глобус» — ночь «тургеневской девушки»

Театр присоединится к «Ночи искусств» 4 ноября. Все мероприятия этого вечера будут посвящены 205-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Кто такая «тургеневская девушка» в современном мире? Этот образ будет основным в этот вечер.

Посетителей ждет создание панно из элементов стекла от мастерской ArtMosaic, мастер-класс в коллажной технике от клуба «Зоркий взор», фотозона с панно «тургеневская девушка».

Главным событием вечера станет показ эскизов студентов НГТИ, созданных в рамках режиссерской лаборатории «Тургеневская девушка» при участии артистов «Глобуса».

Для любителей шоу — выступления фехтовальщиц клуба исторического фехтования «Золотой Сокол», дефиле от студентов НГУАДИ и НТИ и танцевальный перфоманс.

Тургеневская девушка - главная героиня Ночи искусств.Тургеневская девушка - главная героиня Ночи искусств.
Тургеневская девушка - главная героиня Ночи искусств.
Фото: Группа Вконтакте Театра Глобус в Новосибирске
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В НОВАТ поставили оперу, в которой в сложной хореографии участвуют оперные артисты.

#Новосибирск#Новосибирская область#Театр#Библиотека#Ольга Храмушкина#Ночь искусств
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