Что посмотреть 3 и 4 ноября в Новосибирске в «Ночь искусств»

В Оперном театре 3 ноября пройдет Гала-концерт звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной. На большой сцене 4 ноября пройдет балет «Тщетная предосторожность» — зрителей ждут непередаваемо яркие костюмы, хореография и пантомима в балете, которому уже 234 года. Дневной показ балета 4 ноября в 13.00 участвует в акции «Студенческий день», по студенческому билету можно купить лучшие места всего за 1000 рублей. Также балет пройдет в 18.00 на большой сцене. А в 13.00 НОВАТ представит сказку «Кот в сапогах» Шарля Перро в жанре оперного спектакля.