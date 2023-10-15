В НОВАТ поставили столичный эталон «Щелкунчика» — в постановке Юрия Григоровича

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
«Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича считается эталонным, он идет в Большом театре с середине декабря до середины января, и на него сложно попасть, несмотря на то, что цены на билет в новогодний вечер достигают 20 тысяч рублей. В Новосибирске на сцене НОВАТа эта постановка представлена впервые. Премьера прошла 13, 14 и 15 октября. Скоро появится новогодняя афиша театра, и мы узнаем, когда новосибирцы смогут еще увидеть эту постановку.
Юрий Григорович считает «Щелкунчика» не просто рождественской сказкой, в сюжете Гофмана и музыке Чайковского он видит волшебство, которое скрывает настоящие опасности мира. В этой постановке ключевой фигурой, которая связывает все сцены балета является фигура Дроссельмейера. С ним в сказку приходит магия.
«Он приносит детям в подарок игрушки. А потом, когда часы с совой пробьют полночь, становится проводником героини в другой мир. Но проводит он героев не только по розовым далям, а показывает, как сложен, порой, страшен мир. Как опасна встреча с неизведанным — в нем есть подполье, где живут серые злобные существа, они отвратительно пищат, они сплочены, когда надо кого-то сгрызть. Они прекрасно организованы в боевые расчеты. С ними еще предстоит борьба, если вы хотите обрести счастье и вознестись к вершине загадочной елки, к звезде», — из интервью Юрия Григоровича Александру Савину.
Если говорить о технической части балета, то эта постановка считается одной из самых сложных. Исполнительница главной роли прима-балерина НОВАТа Ольга Гришенкова рассказала о подготовке балета:
«Из всех версий, которые мне посчастливилось танцевать, эта самая сложная, и физически, потому что здесь очень насыщенная хореографическая основа, сложные технические моменты, которые заставляют понервничать. Танцев очень много, они на протяжении всего спектакля, и дыхание сбивается, и ноги затекают. Так что, эту версию можно считать самой сложной».
В этой постановке очень яркая хореография кукол, ни одна версия «Щелкунчика» таких интересных кукол нам не предлагает. Очень ярко был поставлен испанский танец — с веером, с танцующими руками. Индийский, китайский, русский танец — все были неподражаемы.
На декорации к балету НОВАТ потратил 83 млн рублей.