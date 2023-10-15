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Евгений Зыбин сыграл принца в балете "Щелкунчик" в НОВАТ.

В НОВАТ поставили столичный эталон «Щелкунчика» — в постановке Юрия Григоровича

15 октября 2023, 13:18
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Евгений Зыбин сыграл принца в балете "Щелкунчик" в НОВАТ.
Новосибирцам до этого «Щелкунчик» был известен в постановках балетмейстера Василия Вайнонена и испанского хореографа Начо Дуато. Впервые в нашем городе этот балет можно будет увидеть в легендарной постановке выдающегося хореографа Юрия Григоровича.

«Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича считается эталонным, он идет в Большом театре с середине декабря до середины января, и на него сложно попасть, несмотря на то, что цены на билет в новогодний вечер достигают 20 тысяч рублей. В Новосибирске на сцене НОВАТа эта постановка представлена впервые. Премьера прошла 13, 14 и 15 октября. Скоро появится новогодняя афиша театра, и мы узнаем, когда новосибирцы смогут еще увидеть эту постановку.

В чем отличие «Щелкунчика» в постановке Григоровича и почему она считается эталонной?

Юрий Григорович считает «Щелкунчика» не просто рождественской сказкой, в сюжете Гофмана и музыке Чайковского он видит волшебство, которое скрывает настоящие опасности мира. В этой постановке ключевой фигурой, которая связывает все сцены балета является фигура Дроссельмейера. С ним в сказку приходит магия.

«Он приносит детям в подарок игрушки. А потом, когда часы с совой пробьют полночь, становится проводником героини в другой мир. Но проводит он героев не только по розовым далям, а показывает, как сложен, порой, страшен мир. Как опасна встреча с неизведанным — в нем есть подполье, где живут серые злобные существа, они отвратительно пищат, они сплочены, когда надо кого-то сгрызть. Они прекрасно организованы в боевые расчеты. С ними еще предстоит борьба, если вы хотите обрести счастье и вознестись к вершине загадочной елки, к звезде», — из интервью Юрия Григоровича Александру Савину.
"Щелкунчик" в постановке Григоровича в НОВАТ."Щелкунчик" в постановке Григоровича в НОВАТ.
"Щелкунчик" в постановке Григоровича в НОВАТ.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Если говорить о технической части балета, то эта постановка считается одной из самых сложных. Исполнительница главной роли прима-балерина НОВАТа Ольга Гришенкова рассказала о подготовке балета:

«Из всех версий, которые мне посчастливилось танцевать, эта самая сложная, и физически, потому что здесь очень насыщенная хореографическая основа, сложные технические моменты, которые заставляют понервничать. Танцев очень много, они на протяжении всего спектакля, и дыхание сбивается, и ноги затекают. Так что, эту версию можно считать самой сложной».

В этой постановке очень яркая хореография кукол, ни одна версия «Щелкунчика» таких интересных кукол нам не предлагает. Очень ярко был поставлен испанский танец — с веером, с танцующими руками. Индийский, китайский, русский танец — все были неподражаемы.

НОВАТ потратил 83 млн рублей на декорации к спектаклю «Щелкунчик»
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На декорации к балету НОВАТ потратил 83 млн рублей.

#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Театр#Новат#Ольга Храмушкина#Балет
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