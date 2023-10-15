В НОВАТ поставили столичный эталон «Щелкунчика» — в постановке Юрия Григоровича

«Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича считается эталонным, он идет в Большом театре с середине декабря до середины января, и на него сложно попасть, несмотря на то, что цены на билет в новогодний вечер достигают 20 тысяч рублей. В Новосибирске на сцене НОВАТа эта постановка представлена впервые. Премьера прошла 13, 14 и 15 октября. Скоро появится новогодняя афиша театра, и мы узнаем, когда новосибирцы смогут еще увидеть эту постановку.