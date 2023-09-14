Три причины попасть на премьеру оперы Рахманинова «Алеко» в НОВАТ

В костюмах отошли от ярких и пестрых цыганских расцветок, выбрав более сдержанные решения, на фоне который особенно ярко были видны чувства и актерский талант. Примечательно, что в этой постановке участвуют артисты хора, которые блистательно исполняют танцевальные хореографические элементы, органично показывая в движении, оголяя чувства и эмоции этой драмы.