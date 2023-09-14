Три причины попасть на премьеру оперы Рахманинова «Алеко» в НОВАТ

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Силуэты лошадей, цыгане, красная Луна словно перенесли зрителей на ночной берег реки, в зале ощущался даже ветер и прохлада воды, видно было красно-желтые блики Луны. В НОВАТ состоялась генеральная репетиция оперы «Алеко», на которой побывал корреспондент Атас.Инфо.
«С постановкой „Алеко“ в репертуаре НОВАТа будут представлены все три завершенные оперы Сергея Рахманинова. „Алеко“ Рахманинов написал будучи совсем молодым, и просто невероятно, насколько гениальна эта музыка и насколько она пронизана всеми бушующими эмоциями молодости — любовной страстью, бунтарством, жаждой свободы, отмечает режиссер постановщик, заслуженный деятель искусств Вячеслав Стародубцев.
В костюмах отошли от ярких и пестрых цыганских расцветок, выбрав более сдержанные решения, на фоне который особенно ярко были видны чувства и актерский талант. Примечательно, что в этой постановке участвуют артисты хора, которые блистательно исполняют танцевальные хореографические элементы, органично показывая в движении, оголяя чувства и эмоции этой драмы.
Премьера оперы «Алеко» состоится 15 и 16 сентября в НОВАТ.
Стала известна программа нового сезона НОВАТ.