В Новосибирске загадочно исчез рыжеволосый 28-летний парень

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
«Пропал молодой человек 12 сентября. Вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.
Парня разыскивают по следующим приметам: рост 180 см, плотного телосложения, рыжеволосый, с зелеными глазами. Его можно узнать по одной особенности — он активно жестикулирует руками во время разговора.
Может быть одет в синюю толстовку, серые брюки и кроссовки.
Напомним, также сейчас в Новосибирске второй раз разыскивают 15-летнюю девочку по имени Мишель.