atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Новосибирске загадочно исчез рыжеволосый 28-летний парень

В Новосибирске загадочно исчез рыжеволосый 28-летний парень

14 сентября 2023, 09:31
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Родные заявили о пропаже 28-летнего Константина Татаринова в Новосибирске. Парень не выходит на связь уже вторые сутки.
«Пропал молодой человек 12 сентября. Вышел из дома и не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.

Парня разыскивают по следующим приметам: рост 180 см, плотного телосложения, рыжеволосый, с зелеными глазами. Его можно узнать по одной особенности — он активно жестикулирует руками во время разговора.

Может быть одет в синюю толстовку, серые брюки и кроссовки.

Напомним, также сейчас в Новосибирске второй раз разыскивают 15-летнюю девочку по имени Мишель.

В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт
Подпишитесь
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
Сегодня, 03:40
Уход Анны Терешковой из мэрии на пост министра культуры обсуждают в кулуарах власти
Вчера, 06:55
ТОП-10 налогоплательщиков Новосибирской области названы ФНС
Вчера, 09:46
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
Сегодня, 02:19
«Это же Михалков!»: знаменитого режиссера нашли на картине Сурикова в Новосибирске
Сегодня, 06:10
Совершайте покупки в сети АЗС «Газпромнефть» со скидкой 5% при оплате онлайн
Вчера, 03:00