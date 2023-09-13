В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Отметим, эта школьница ранее уже пропадала. Ее объявляли в розыск последний раз в середине августа, а нашли спустя несколько дней.
«Мишель ушла из дома и не вернулась. У родных было основание для беспокойства, и они обратились к волонтерам. Как уже сказали, она ранее пропадала», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Сейчас подросток может быть одета в темно-синюю толстовку с капюшоном, бежевые брюки, черную футболку. Рост сибирячки — 165 см, волосы черные, была без очков.