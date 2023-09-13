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В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель

В Новосибирске снова пропала из дома 15-летняя школьница Мишель

13 сентября 2023, 14:24
Фото: Лиза,Алерт/ВК
Волонтеры разыскивают 15-летнюю Мишель из Заельцовского района Новосибирска. Девушка пропала 13 сентября.

Отметим, эта школьница ранее уже пропадала. Ее объявляли в розыск последний раз в середине августа, а нашли спустя несколько дней.

«Мишель ушла из дома и не вернулась. У родных было основание для беспокойства, и они обратились к волонтерам. Как уже сказали, она ранее пропадала», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Сейчас подросток может быть одета в темно-синюю толстовку с капюшоном, бежевые брюки, черную футболку. Рост сибирячки — 165 см, волосы черные, была без очков.

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#Общество#Алина Шефер#Дети#Лиза Алерт#Пропала
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