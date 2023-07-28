В Новосибирской области пропала 12-летняя девочка после прогулки с друзьями

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«Пропавшей девочке всего 12 лет. Она ушла на прогулку 27 июля и до сих пор не вернулась домой. Начали сбор информации и распространение ориентировок», — сообщили в поисковом отряде.
Мария, со слов родных, вышла на улицу в бежевой футболке, темно-зеленых джинсах, черных кедах с белыми шнурками. По описанию рост девочки 165 см, волосы темно-русые, карие глаза.
Напомним, сейчас волонтеры также разыскивают новосибирца, который пропал во время командировки на Сахалине.