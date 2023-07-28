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В Новосибирской области пропала 12-летняя девочка после прогулки с друзьями

28 июля 2023, 09:44
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Школьница Мария Мосина бесследно пропала в Искитиме Новосибирской области. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
«Пропавшей девочке всего 12 лет. Она ушла на прогулку 27 июля и до сих пор не вернулась домой. Начали сбор информации и распространение ориентировок», — сообщили в поисковом отряде.

Мария, со слов родных, вышла на улицу в бежевой футболке, темно-зеленых джинсах, черных кедах с белыми шнурками. По описанию рост девочки 165 см, волосы темно-русые, карие глаза.

Напомним, сейчас волонтеры также разыскивают новосибирца, который пропал во время командировки на Сахалине.

Житель Новосибирска пропал во время командировки на Сахалине
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#Алина Шефер#Пропала#Дети#Лиза Алерт
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