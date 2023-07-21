В Новосибирске ищут пропавшего 48-летнего мужчину по фамилии Чеснок

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В Новосибирске пропал Олег Чеснок. Он проживает в Октябрьском районе города. Сибиряку 48 лет. Его местонахождение неизвестно с 16 июля 2023 года.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, седые волосы. Предположительно был одет в темно-синюю футболку, таким же цветом трико и черные сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.