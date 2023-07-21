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В Новосибирске ищут пропавшего 48-летнего мужчину по фамилии Чеснок

21 июля 2023, 04:32
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Мужчина пропал несколько дней назад
В Новосибирске пропал 58-летний мужчина по фамилии Чеснок. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Новосибирске пропал Олег Чеснок. Он проживает в Октябрьском районе города. Сибиряку 48 лет. Его местонахождение неизвестно с 16 июля 2023 года.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, седые волосы. Предположительно был одет в темно-синюю футболку, таким же цветом трико и черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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