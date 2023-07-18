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В Новосибирске пропал 51-летний мужчина со шрамом на щеке

18 июля 2023, 10:11
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Новосибирца со шрамом на щеке ищут волонтеры
Жителя деревни Круглоозерка Новосибирской области ищут волонтеры ПВО «ЛизаАлерт». За помощью к ним обратились родственники пропавшего.
«Пропал Евгений Горст в Барабинском районе. Последний раз созванивался с семьей 11 июля. После перестал выходить на связь», — рассказала руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.

Ориентировку на сибиряка сейчас распространяют в соцсетях. В ней сказано, что пропавшему мужчине 51 год. Его рост — 175 см, волосы светло-русые, голубые глаза, есть шрам на правой щеке.

Последний раз его видели одетым в шорты и кепку хаки, синие шлепанцы.

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#Алина Шефер#Волонтеры#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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