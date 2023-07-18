В Новосибирске пропал 51-летний мужчина со шрамом на щеке

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Пропал Евгений Горст в Барабинском районе. Последний раз созванивался с семьей 11 июля. После перестал выходить на связь», — рассказала руководитель пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова.
Ориентировку на сибиряка сейчас распространяют в соцсетях. В ней сказано, что пропавшему мужчине 51 год. Его рост — 175 см, волосы светло-русые, голубые глаза, есть шрам на правой щеке.
Последний раз его видели одетым в шорты и кепку хаки, синие шлепанцы.