В Новосибирске пропала 14-летняя школьница в очках

Родственники заявили о пропаже 14-летней Фарангис Пулотовой в Новосибирске. Уже сутки до нее не могут дозвониться.

Поиски школьницы начали волонтеры «ЛизаАлерт». По их данным, девочка ушла из дома в Кировском районе 10 июля 2023 года и не вернулась. «Сейчас добровольцы распространяют о пропавшей девочке информацию в Сети. Идет информационный поиск. Ранее не пропадала», — сообщила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в регионе Ольга Бобкова. Согласно ориентировке, подросток носит очки, ее рост — 160 см, худая, глаза каштановые, а глаза черные. Вероятно, была одета толстовку и футболку зеленого цвета, черно-белые брюки в клетку, черные кроссовки. Напомним, спустя пять дней волонтеры отряда «ЛизаАлерт» нашли в Новосибирске подполковника МЧС в отставке, которого родственники объявили в розыск. В Новосибирске завершили поиски подполковника МЧС в отставке Узнать подробнее