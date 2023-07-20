atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

В Новосибирской области пропала 65-летняя пенсионерка с родинкой на виске

20 июля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Женщина пропала несколько дней назад
В Новосибирской области пропала пенсионерка. Старушка ушла из дома в неизвестном направлении, подробности сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В Куйбышевском районе пропала Наталья Блинова (Кокина). Женщине 65 лет. Она исчезла из поселка Кондусла. О ее местонахождении нет никаких известий с 17 июля 2023.

Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Из особых примет: родинка на правом виске. Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы с сединой, карие глаза.

Была одета: в серую майку с полосками, серые спортивные штаны, черные сапоги. С собой был пакет.

Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Читайте также:
В Новосибирске пропал 51-летний мужчина со шрамом на щекеВ Бурятии «заморозили» поиски пропавшей туристки из НовосибирскаВ Новосибирске собирают деньги для поисков пропавшей на реке Снежная туристки
#Эмилия Губарева#Пропал#Пропажа#Пропала#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирская область
Подпишитесь
«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган
Сегодня, 06:27
Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае
Вчера, 07:01
ТОП-10 школ по числу 100-балльников по ЕГЭ в Новосибирске
Сегодня, 01:25
В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?
Вчера, 10:29
Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 04:55
Экс-глава «Вектора» Максютов оспорил увольнение в суде Новосибирска
Сегодня, 02:06