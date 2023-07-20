В Новосибирской области пропала 65-летняя пенсионерка с родинкой на виске

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Published Сегодня, 07:00
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В Куйбышевском районе пропала Наталья Блинова (Кокина). Женщине 65 лет. Она исчезла из поселка Кондусла. О ее местонахождении нет никаких известий с 17 июля 2023.
Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.
Из особых примет: родинка на правом виске. Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, русые волосы с сединой, карие глаза.
Была одета: в серую майку с полосками, серые спортивные штаны, черные сапоги. С собой был пакет.