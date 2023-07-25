Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
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В Новосибирске пропал 45-летний Максим Жданов. 21 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении из дома в Заельцовском районе города.
Приметы: рост 160 см, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза.
Одежда: рубашка белого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.