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В Новосибирске пропал мужчина в белой рубашке и голубых джинсах

25 июля 2023, 01:53
Фото: ЛизаАлерт
Бесследно пропал новосибирец Максим Жданов. Его ищут уже несколько дней, сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Новосибирске пропал 45-летний Максим Жданов. 21 июля 2023 года он ушел в неизвестном направлении из дома в Заельцовском районе города.

Приметы: рост 160 см, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: рубашка белого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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