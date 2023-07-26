Житель Новосибирска пропал во время командировки на Сахалине

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Об исчезновении сибиряка стало известно 25 июля. По словам коллег, он пошел в магазин в и вернулся.
«Мужчина проживал в городе Поронайске. Он должен был приехать в Макаров по рабочим делам, но не появился. На связь не выходил», — рассказали волонтеры.
Поисками Валентина занимаются его родные и полиция. Создана ориентировка на новосибирца, из которой следует, что его рост — 180 см, он носит очки, заикается. Последний раз его видели в черного цвета футболке, шортах, кепке и светлых сандалиях.