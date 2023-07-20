В Искитиме пропал парень с черным рюкзаком

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
«Пропал Бахарев Владимир Алексеевич, 24 года, г. Искитим, Новосибирская область. Последний раз видели у магазина. С 8 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в официальном паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Пропавший парень был одет в темно-серую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у молодого искитимца был черный рюкзак. Рост юноши составляет 180 сантиметров, волосы темно-русые, глаза зеленые.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, или тех, кто его видел с 8 июня 2023 г., просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.