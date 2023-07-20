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В Искитиме пропал парень с черным рюкзаком

20 июля 2023, 12:13
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
Юношу ищут уже месяц
В Искитиме разыскивают 24-летнего юношу. В последний раз он выходил на сввязь с родными месяц назад.
«Пропал Бахарев Владимир Алексеевич, 24 года, г. Искитим, Новосибирская область. Последний раз видели у магазина. С 8 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в официальном паблике «Лиза Алерт Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
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Пропавший парень был одет в темно-серую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у молодого искитимца был черный рюкзак. Рост юноши составляет 180 сантиметров, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, или тех, кто его видел с 8 июня 2023 г., просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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#Искитим#Происшествия#Александр Ляхов#Пропал#Розыск
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