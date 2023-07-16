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В Новосибирске больше недели ищут 35-летнего мужчину

16 июля 2023, 07:45
Фото: ЛизаАлерт/ВК
В ,Новосибирске пропал 35-летний мужчина
Волонтеры объявили в розыск 35-летнего Михаила Гаврилова в Новосибирске, пропавшего после Дня Ивана Купалы. Ориентировка на мужчину появилась на сайте отряда «ЛизаАлерт».
«Последний раз сибиряк звонил семьей 7 июля. Сейчас его телефон недоступен, дома он не появлялся. Добровольцы распространяют ориентировку мужчины в Сети», — сообщила руководитель пресс-службы отряда в регионе Ольга Бобкова.

Мужчина может быть одет в футболку черно-белого цвета, черные бриджи, а также кроссовки оранжево-черные. Особых примет нет.

Михаил высокого роста — 175 см, худой, волосы русые, глаза голубого цвета.

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#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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