В Новосибирске больше недели ищут 35-летнего мужчину

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
«Последний раз сибиряк звонил семьей 7 июля. Сейчас его телефон недоступен, дома он не появлялся. Добровольцы распространяют ориентировку мужчины в Сети», — сообщила руководитель пресс-службы отряда в регионе Ольга Бобкова.
Мужчина может быть одет в футболку черно-белого цвета, черные бриджи, а также кроссовки оранжево-черные. Особых примет нет.
Михаил высокого роста — 175 см, худой, волосы русые, глаза голубого цвета.