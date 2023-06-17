В мае 2023 года пропали более 100 человек в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Уже удалось найти 78 человек, с которыми все в порядке. Как сообщают волонтеры, четверым пропавшим не повезло: им не удалось выжить.
Поиск 19 людей до сих пор продолжается. Проводятся ориентировки и проверяются свидетельства, которые могут помочь установить местонахождение сибиряков.
В целом, за последний месяц в России из-за различных обстоятельств было подано более четырех тысяч заявок на поиск без вести пропавших людей.