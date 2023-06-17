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В мае 2023 года пропали более 100 человек в Новосибирской области

17 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI
Большинство пропавших нашли
В мае 2023 года в Новосибирской области пропало более сотни человек. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», в последнем месяце весны была зафиксирована 101 заявка о пропавших людях.

Уже удалось найти 78 человек, с которыми все в порядке. Как сообщают волонтеры, четверым пропавшим не повезло: им не удалось выжить.

Поиск 19 людей до сих пор продолжается. Проводятся ориентировки и проверяются свидетельства, которые могут помочь установить местонахождение сибиряков.

В целом, за последний месяц в России из-за различных обстоятельств было подано более четырех тысяч заявок на поиск без вести пропавших людей.

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#Эмилия Губарева#Поиск#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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