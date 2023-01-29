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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку

29 января 2023, 12:52
Фото: 1MI
Студент признался, что находится в депрессии

Погибший студент в Новосибирске оставлял предсмертную записку

Пропавший две недели назад 18-летний студент найден мертвым под Новосибирском. Незадолго до исчезновения он оставлял предсмертную записку.

Студент НГТУ Степан Малков бесследно исчез 11 января. Последний раз его видели 12 января, когда он покупал билет до села Плотниково. Сегодня стало известно, что его тело нашли в Новосибирском районе на территории дачного общества.

 

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Перед своей пропажей Степан оставлял предсмертное сообщение на своей странице в соцсети. В нем говорилось, что он находится в глубокой депрессии.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...» — написал Степан, обратившись к своим друзьям и родным.

Напомним, что правоохранители уже начали проверку инцидента. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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