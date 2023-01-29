Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Студент НГТУ Степан Малков бесследно исчез 11 января. Последний раз его видели 12 января, когда он покупал билет до села Плотниково. Сегодня стало известно, что его тело нашли в Новосибирском районе на территории дачного общества.
Перед своей пропажей Степан оставлял предсмертное сообщение на своей странице в соцсети. В нем говорилось, что он находится в глубокой депрессии.
«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...» — написал Степан, обратившись к своим друзьям и родным.
Напомним, что правоохранители уже начали проверку инцидента. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.