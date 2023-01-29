Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Волонтеры сообщили, что 18-летнего Степана Малкова нашли погибшим в Новосибирске. При каких обстоятельствах студент умер, неизвестно.
«Найден, погиб. ПСО "ЛизаАлерт" приносит соболезнования родным и близким», - сообщили в отряде сегодня, 29 января.
Напомним, что 18-летний Степан учился на первом курсе в НГТУ. Он пропал 11 января в Ленинском районе Новосибирска. Перед своей пропажей Степан оставил прощальное письмо на своей странице в соцсетях. Он отметил, что находится в депрессии.
«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...» — рассказал молодой человек.
Также известно, что парень 12 января покупал билет до села Плотниково. Об этом рассказали родители Степана. О других подробностях больше ничего неизвестно.
Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело 11-летнего мальчика, который свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он оставил прощальную записку, содержание которой не раскрывается.