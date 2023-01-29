Напомним, что 18-летний Степан учился на первом курсе в НГТУ. Он пропал 11 января в Ленинском районе Новосибирска. Перед своей пропажей Степан оставил прощальное письмо на своей странице в соцсетях. Он отметил, что находится в депрессии.