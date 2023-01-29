atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Найден, погиб: в Новосибирске нашли мертвым пропавшего 18-летнего студента НГТУ

29 января 2023, 10:03
Фото: ЛизаАлерт-Новосибирск
Волонтеры сообщили о том, что нашли тело пропавшего студента

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 18-летнего студента

Пропавший 11 января 18-летний студент в Новосибирске найден мертвым, о чем сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Волонтеры сообщили, что 18-летнего Степана Малкова нашли погибшим в Новосибирске. При каких обстоятельствах студент умер, неизвестно.

«Найден, погиб. ПСО "ЛизаАлерт" приносит соболезнования родным и близким», - сообщили в отряде сегодня, 29 января.

Напомним, что 18-летний Степан учился на первом курсе в НГТУ. Он пропал 11 января в Ленинском районе Новосибирска. Перед своей пропажей Степан оставил прощальное письмо на своей странице в соцсетях. Он отметил, что находится в депрессии.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...» — рассказал молодой человек.
Раскрыты подробности исчезновения 18-летнего студента в Новосибирске
Узнать подробнее

Также известно, что парень 12 января покупал билет до села Плотниково. Об этом рассказали родители Степана. О других подробностях больше ничего неизвестно.

Напомним, что ранее в Новосибирске нашли тело 11-летнего мальчика, который свел счеты с жизнью. Перед своей смертью он оставил прощальную записку, содержание которой не раскрывается. 

Умерший 11-летний пятиклассник в Новосибирске оставил предсмертную записку
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Погиб#Дети#Пропал#Общество#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
27 января 02:33
В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт»
27 января 17:37
В Новосибирске погиб водитель самосвала, зацепившись за мост поднятым кузовом
Вчера, 04:30
На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома
Вчера, 07:32
Мобилизованный из села Верх-Майзасс погиб в зоне СВО
27 января 20:04
Первая интерактивная АЗС «Газпромнефть» открылась в Новосибирске
27 января 08:56